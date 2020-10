Ormai da diverse settimane attendiamo con impazienza la presentazione ufficiale della serie Huawei Mate 40 e finalmente nelle scorse ore il colosso cinese ha svelato la data in cui i suoi nuovi gioiellini saranno lanciati a livello globale.

Bisognerà avere pazienza fino al 22 ottobre 2020 per scoprire quelle che saranno tutte le feature dei nuovi smartphone top di gamma di Huawei anche se, in questi mesi, le anticipazioni sulle varie caratteristiche dei device di certo non sono mancate.

La serie Huawei Mate 40 sarà lanciata il 22 ottobre

La data di presentazione dei nuovi device è stata rivelata attraverso un post su Twitter, con la seguente immagine che mostra una sorta di cupola di forma circolare con un evidente riferimento al comparto fotografico della serie Huawei Mate 40 che, stando a quanto emerso sino a questo momento, sarà posizionato in un alloggiamento di questa forma.

Oltre all’orario dell’evento di lancio (le 14:00 di giovedì 22 ottobre), nell’immagine teaser è presente lo slogan “Leap Further Ahead” (“Un passo avanti”).

Subito l’esordio in Cina

Purtroppo le informazioni diffuse fino ad ora dal produttore asiatico non ci permettono di capire quando la serie Huawei Mate 40 sarà commercializzata a livello globale: se, infatti, l’evento di presentazione pare riguardare proprio le versioni destinate al mercato internazionale, secondo alcune voci gli utenti al di fuori della Cina potrebbero dovere attendere sino al 2021 per potere acquistare uno dei nuovi modelli dell’azienda.

Diversa, invece, la situazione in Cina, ove la nuova serie potrebbe essere disponibile sul mercato a partire dal 30 ottobre, con il via alle pre-vendite già il 22 ottobre.

Quattro modelli in arrivo

E se vi state chiedendo quanti saranno quest’anno i modelli della serie Mate, la risposta pare essere quattro: alla versione “base” ed a quella “Pro”, infatti, si dovrebbero affiancare un’inedita variante “Pro+” ed una più costosa “Porsche Design”.

I vari modelli dovrebbero differenziarsi tra di loro per le dimensioni del display e le caratteristiche del comparto fotografico (che dovrebbe rappresentare uno dei principali punti di forza della serie) ma tutti saranno animati dal processore Kirin 9000, realizzato da TSMC con tecnologia a 5 nm. Probabilmente nei prossimi giorni sarà lo stesso produttore a fornire ulteriori anticipazioni.

Appuntamento al 22 ottobre per l’evento di presentazione, che potrete seguire anche insieme a noi.