Presentato un po’ di giorni fa, tramite un evento online, OnePlus 8T segna per certi versi il ritorno dell’azienda cinese alle origini perché propone una scheda tecnica completa e performante a un prezzo senza ombra di dubbio assai allettante.

OnePlus 8T disponibile su Amazon

E per questo è fra gli smartphone più desiderati del momento e sapere che adesso è disponibile all’acquisto su Amazon, venduto e spedito da Amazon, non può che far piacere a tutti i suoi tanti estimatori, che non aspettano altro che potergli mettere le mani addosso.

OnePlus 8T è disponibile all’acquisto su Amazon i diverse versioni: nello specifico, è acquistabile in Aquamarine Green con 8-128 GB di memoria al prezzo di 599 euro, in Lunar Silver con 8-128 GB di memoria al prezzo di 599 euro e in Aquamarine Green con 12-256 GB di memoria al prezzo di 699 euro.

Essendo venduto e spedito da Amazon, gode della spedizione gratuita con consegna in due giorni lavorativi e Prime e questo significa che può essere vostro, acquistandolo subito, già entro dopodomani 22 ottobre 2020. Chi di voi comprerà OnePlus 8T?

Acquista OnePlus 8T su Amazon

Leggi anche: recensione OnePlus 8T