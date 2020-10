Mancano alcuni diversi mesi alla presentazione della serie Samsung Galaxy S21 e senza dubbio in queste settimane sono stati lanciati diversi altri device che hanno tutte le carte in regola per attirare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori ma, a quanto pare, la prossima famiglia top di gamma del colosso coreano è già riuscita a ritagliarsi un importante spazio in Rete.

E così, dopo le prime presunte immagini rendering che vi abbiamo mostrato ieri, ecco arrivarne alcune altre, così da consentirci di osservare il presunto nuovo smartphone del colosso coreano da ogni angolazione e in quelle che dovrebbero essere le colorazioni nelle quali sarà lanciato (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

In particolare, sono tre le varianti cromatiche che le seguenti immagini ci mostrano (grigia, blu e verde):

Queste immagini confermano quanto già emerso da quelle di ieri: il device dovrebbe poter contare su una tripla fotocamera posteriore posizionata nell’angolo in alto a sinistra e su un ampio display piatto con un foro al centro per la fotocamera frontale. Sarà davvero questo il design dello smartphone?

Ecco anche Samsung Galaxy S21 Ultra

In Rete sono apparse anche alcune immagini del presunto modello di punta della prossima serie di smartphone di Samsung, ossia Samsung Galaxy S21 Ultra.

Il design del device è praticamente il medesimo di quello della versione “base” ma vi sono alcune importanti differenze, a partire dal comparto fotografico posteriore, nel quale trova spazio un quarto sensore.

Tali immagini sembrano confermare le indiscrezioni secondo cui il prossimo smartphone di punta di Samsung potrebbe vantare due teleobiettivi, così da riuscire a gestire livelli di zoom variabili.

Purtroppo anche il nuovo device dovrebbe presentare uno “scalino” all’altezza del comparto fotografico posteriore, il cui spessore potrebbe essere di 10,8 mm, a fronte di quello di 8,9 mm della restante parte del telefono.

Tra le feature del device vi sarebbe anche uno schermo curvo mentre non pare esservi lo slot per il pennino.

Per il lancio della nuova serie di Samsung si vocifera un’anticipazione a gennaio. Staremo a vedere.