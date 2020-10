Samsung Galaxy S21 è il nuovo smartphone top di gamma atteso dal colosso coreano per l’inizio del 2021; tanto si è già detto su questo dispositivo, con molte informazioni emerse dalle più disparate fonti, ma oggi invece di parlare ci limitiamo a guardare: ecco a voi quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S21, in tanti render.

Samsung Galaxy S21 si mostra nei primi render

I render sono stati pubblicati da @onleaks, non di certo l’ultimo arrivato, e sebbene non siano ufficiali possiamo comunque dargli un certo credito di credibilità; le immagini mostrano un Samsung Galaxy S21 che colpisce soprattutto per il comparto fotografico principale, con una disposizione innovativa e mai vista prima: il modulo prosegue infatti dal frame metallico dello smartphone, estendendosi nel lato posteriore.

All’interno del modulo troviamo 3 fotocamere, mentre il flash è stato disposto al di fuori, direttamente sul lato posteriore. Sul lato anteriore presente un pannello da 6,2 pollici piatto, con un singolo foro nella parte alta al centro per la fotocamera frontale.

Le dimensioni di Samsung Galaxy S21 sarebbero di 151.7 x 71.2 x 7.9mm, spessore che diventa 9 mm se consideriamo anche il modulo delle fotocamere.

Ultimo ma non per importanza, @onleaks corrobora l’ipotesi di un arrivo anticipato per la nuova lineup di Samsung: le sue fonti riportano infatti un lancio previsto già a gennaio 2021