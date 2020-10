Mentre siamo in attesa di scoprire la gamma Huawei Mate 40, la certificazione del TENAA ci mostra un altro componente della famiglia Mate: stiamo parlando del “misterioso” e presunto Huawei Mate 30 Pro E, apparso in foto fronte-retro e del quale conosciamo solo qualche dettaglio.

Questo è Huawei Mate 30 Pro E?

Oltre ai nuovi smartphone Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro, tra qualche giorno potremmo vedere anche Huawei Mate 30 Pro E: il produttore cinese potrebbe dunque lanciare sul mercato una versione rivista del “vecchio” Mate 30 Pro, magari a un prezzo di listino più abbordabile vista la necessità di differenziarlo dagli altri due.

In base al TENAA il numero di modello di questo nuovo smartphone 5G è “LIO-AN00m”, e il dispositivo dispone di un modulo fotografico dalla forma circolare e leggermente sporgente che lo rende decisamente simile al Mate 30 Pro che già conosciamo (per quel che riusciamo a vedere con questa qualità delle immagini). I cambiamenti potrebbe arrivare perlopiù sotto al cofano e, secondo indiscrezioni che circolano su Weibo, alcuni componenti potrebbero essere stati sostituiti con parti di produzione locale.

I rumor sostengono che Huawei Mate 30 Pro E disponga di SoC Kirin 990 5G, display da 6,53 pollici a risoluzione Full-HD con bordi curvi, 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria interna, 4500 mAh di batteria con supporto alla ricarica a 40 W e Android 10, ovviamente senza servizi Google e con Huawei Mobile Services e AppGallery.

Per ora questo è tutto ciò che sappiamo sul nuovo “misterioso” dispositivo. Non conosciamo nemmeno il mercato di riferimento: potrebbe dunque trattarsi di una variante prevista solo per la Cina, anche se c’è il “precedente” con Huawei P40 Lite E, disponibile in Italia.

in copertina Huawei Mate 30 Pro

