Huawei AppGallery continua ad allargarsi e accoglie un’importante applicazione per la mobilità urbana: stiamo parlando di Moovit, l’app più utilizzata della sua categoria in Italia e nel mondo,

Moovit è disponibile su Huawei AppGallery

Moovit è un’app per la mobilità che fornisce agli utenti una guida semplificata per spostarsi e viaggiare in migliaia di città italiane e del mondo, con qualunque mezzo di trasporto. Scaricabile gratuitamente sia per Huawei Mobile Services sia per Google Mobiles Services, l’applicazione è già utilizzata da più di 865 milioni di persone in 3200 città di 106 Paesi del mondo: combina informazioni sul trasporto pubblico fornite da operatori e amministrazioni locali a quelle in tempo reale condivise dalla community, fornendo un’immagine più precisa del percorso migliore da scegliere per spostarsi con qualsiasi mezzo (autobus, metro, treno, bici, scooter elettrici, taxi e così via).

Non mancano funzioni di accessibilità, che permettono alle persone con disabilità di utilizzare i trasporti pubblici in sicurezza: l’app è ottimizzata con funzioni di lettura dello schermo per non vedenti o ipovedenti, identifica percorsi e stazioni accessibili con sedia a rotelle, trova alternative senza gradini e dispone di menu ottimizzati per gli utenti con disabilità motorie.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto su Huawei AppGallery a Moovit, l’app di mobilità urbana più utilizzata, totalmente inclusiva che consente a tutti l’utilizzo dei mezzi di trasporto in totale sicurezza”, ha dichiarato Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia CBG. “Anche nell’attuale situazione dovuta alle recenti misure di sicurezza, i nostri utenti avranno a disposizione una navigazione di qualità superiore, dovunque essi si trovino. Inoltre, potranno beneficiare del costante impegno di Moovit nel supportare le comunità ad essere più attente all’ambiente e più sicure.”

Moovit, che sarà disponibile anche in versione browser, è solo l’ultima dell’ampia gamma di applicazioni per la mobilità e i viaggi scaricabili su AppGallery di Huawei: sono infatti già presenti app come HERE WeGo, TomTom, myCicero, Alitalia, Trenitalia, Italo, Ryanair, Lufthansa, Booking, ItTaxi, SkyScanner ed Emirates. Per scaricare Moovit da Huawei AppGallery potete anche utilizzare Huawei Petal Search, il widget di ricerca che permette di accedere rapidamente e facilmente all’elenco di app in costante aggiornamento.