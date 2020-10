WINDTRE annuncia le offerte di ottobre per i già clienti, tra novità e conferme

Da quando il lancio ufficiale del nuovo brand è stato annunciato, WINDTRE si è data tanto da fare per portare a tutti i suoi clienti un ampio, variegato ventaglio di offerte e di vantaggi: così si prepara ad affrontare il mese di ottobre tra varie conferme (e in particolare ci si riferisce a offerte MIA) e piccole, seppur molto interessanti, novità per tutti i già clienti.

Offerte WINDTRE per i già clienti

La novità più ghiotta per i già clienti WINDTRE è l’offerta Giga x Te, attivabile – come le altre – fino al 19 ottobre 2020, che dà diritto a un raddoppio dei GB già inclusi nella propria offerta per coloro che decidono di attivarla dopo essere stati selezionati tramite SMS o notifica dall’app ufficiale. A questa si aggiunge l’analoga offerta Giga Max, che invece offre fino a 100 GB di internet, a un costo una tantum di 9,99 euro, da consumare entro un preciso termine (2, 3, 6 o 12 mesi).

E’ opportuno segnalare che – oltre a presentare a offerte MIA Professional – WINDTRE ha deciso di prorogare anche la gamma di offerte MIA 50 Family e All Inclusive Per te, che i rivolge a clienti di rete fissa e comprende minuti illimitati verso tutti, 500 SMS e 50 GB di traffico dati al costo di 6,99 euro al mese (con addebito sul credito residuo della SIM).