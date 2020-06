WINDTRE tra offerte MIA per clienti Tre, offerte convergenti e promo 100 GB

Sono giorni di novità per WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, tra nuove offerte personalizzate della gamma MIA rivolte ai clienti dell’ex brand Tre e altre volte a favorire la convergenza fisso-mobile.

WINDTRE MIA per clienti ex Tre: nuove offerte personalizzate

WINDTRE sta portando a compimento il processo di unificazione anche attraverso la progressiva migrazione dei clienti dell’ex brand Tre, in questo caso lo strumento scelto è rappresentato da un’intera nuova gamma di offerte personalizzate della serie MIA, denominate MIA per Play e All In e disponibili principalmente presso i punti vendita fisici.

Qualche settimana fa vi avevamo parlato del meccanismo di migrazione “soft”, questa volta invece WINDTRE ha deciso di agire in modo più diretto attivando una campagna promozionale di offerte dedicate.

Tutte le offerte in questione per il momento prevedono il meccanismo di addebito su credito residuo e sono previste addirittura 70 possibili combinazioni ad personam, con variazioni che coinvolgono sia il bundle di minuti, SMS e GB (da 20 a 120 GB mensili), sia il prezzo del rinnovo mensile (da un minimo di 7,99 euro a un massimo di 24,99 euro). Anche il costo di attivazione è variabile, da 4,99 euro fino a 14,99 euro.

Prossimamente le offerte verranno declinate anche con meccanismo di pagamento Easy Pay e condizioni diverse: il costo del rinnovo mensile oscillerà tra i 6,99 euro e i 21,99 euro, mentre quello di attivazione andrà da 0 euro a 14,99 euro.

I clienti che decideranno di attivare le offerte MIA per Play e All In potranno utilizzare il credito eventualmente presente sulla propria ricaricabile. Inoltre, avranno diritto alla promozione 50 Giga Extra, che è stata prorogata fino al 31 luglio. La promozione si attiva automaticamente entro 48 ore e permette a tutti coloro che attivino un’offerta (anche cambio offerta) Easy Pay (MIA Easy Pay e MIA Call Your Country Easy Pay) o su credito residuo da almeno 13,99 euro al mese di ottenere 50 GB di traffico dati aggiuntivi, validi per quattro mesi.

Offerte WINDTRE per la convergenza fisso-mobile

Il secondo gruppo di novità che arriva nel listino di WINDTRE consiste in offerte per la convergenza fisso-mobile.

In particolare, sono state rinnovate le proposte per i clienti di rete fissa attraverso l’introduzione della nuova offerta WINDTRE MIA 50 Family e l’aggiornamento dell’offerta WINDTRE MIA All Inclusive x Te, ora dotata di GB illimitati. Entrambe saranno disponibili fino al 14 luglio 2020.

Più precisamente, WINDTRE MIA 50 Family si rivolge a clienti di rete fissa appositamente selezionati (con attivazioni avvenute prima del 16 marzo 2020) e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS e 50 GB di traffico dati al costo di 6,99 euro al mese; con addebito sul credito residuo della SIM.

In pratica, quindi, viene attivata una nuova SIM standard e l’addebito non avviene nella fattura per l’abbonamento di rete fissa WINDTRE. Possono richiederne l’attivazione i clienti che scelgano di attivare un nuovo numero oppure quelli che provengano da altri operatori e richiedano contestualmente la portabilità del proprio numero.

La seconda novità, come detto poco sopra, attiene all’aggiornamento del bundle di un’altra offerta in convergenza, la WINDTRE MIA All Inclusive x Te. Anche in questo caso, l’offerta sarà disponibile all’attivazione solo per i clienti di rete fissa appositamente selezionati con attivazioni avvenute prima del 16 marzo 2020.

L’offerta era già disponibile in precedenza e rimane in gran parte inalterata: comprende minuti illimitati, 100 SMS al prezzo scontato di 6,99 euro al mese (invece di 14,99 euro al mese). C’è però una grande novità: sebbene il costo mensile rimanga lo stesso, il bundle dati passa da 20 GB a GB illimitati.

Come per l’offerta descritta poco sopra, possono richiederne l’attivazione i clienti che scelgano di attivare un nuovo numero oppure quelli che provengano da altri operatori e richiedano contestualmente la portabilità del proprio numero. In questo caso, però, l’addebito del costo mensile non avviene sul credito residuo, bensì direttamente nella fattura di rete fissa.

100 GB a 7,99 euro ad alcuni clienti WINDTRE

Chiudiamo con una proposta che WINDTRE sta recapitando ad alcuni propri clienti: anche per il mese di giugno torna la campagna SMS che permette di ottenere 100 GB di traffico dati al prezzo di 7,99 euro una tantum.

Il messaggio in arrivo recita testualmente: «Hai diritto a questa OFFERTA del mese: 100 GIGA per 30 gg a 7,99E per ringraziarti di avere scelto WINDTRE. Rispondi GIUGNO a questo SMS entro il 21/06 per attivare. Trascorsi 30 gg l’offerta si disattivera’ in automatico. Stiamo piu’ vicini!».

Dunque, per accogliere la proposta, è sufficiente rispondere “GIUGNO” entro il 21 giugno. L’offerta è denominata 100 Giga xTe Special e, come al solito, i GB in questione vengono consumati con priorità rispetto a quelli inclusi nell’offerta abituale del cliente WINDTRE. I 100 GB rimangono a disposizione per 30 giorni, allo scadere dei quali la promozione si disattiva automaticamente.