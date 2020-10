Si continua a parlare molto del processore mobile Exynos 1080, il primo SoC con Cortex-A78 realizzato con processo produttivo a 5 nm che si vocifera essere pronto a fare il salto sullo smartphone Vivo X60. Di questo SoC si sa ancora poco, ma un benchmark AnTuTu ci permette di scoprire alcune informazioni su di esso.

Exynos 1080 si mostra allo scoperto

Con un punteggio pari a 693.600 raggiunto su uno smartphone non ancora noto etichettato con il nome in codice “Orion“, il SoC si svela essere più prestante di Qualcomm Snapdragon 865 e Qualcomm Snapdragon 865+. Secondo gli ultimi rumor il processore è atteso al debutto su Samsung Galaxy A72, mentre la fascia di nuovi smartphone premium dovrebbe invece fare affidamento sul modello Exynos 2100.

Continuando a parlare di processori mobile ma cambiando azienda, iniziano a trapelare in rete le prime informazioni circa la prestazioni di Qualcomm Snapdragon 875, ovvero il processore di fascia alta del colosso statunitense atteso al debutto questo dicembre durante il Tech Summit 2020.

Il leaker Digital Chat Station ha postato in rete un tweet in cui si evidenzia come i primi benchmark non siano affatto positivi, almeno se li si comparano alle prestazioni del processore Apple Bionic A13. Infatti, messi testa a testa in un ambiente di test su Geekbench 4, si è scoperto che le prestazioni single core di Snapdragon 875 sono inferiori a quelli di Bionic A13 con 4900 punti contro i 5472 del processore Apple.

Snapdragon 875 non convince…per adesso

Bisogna però sottolineare che molto probabilmente il sample di Snapdragon 875 utilizzato per il test non sia la versione definitiva del SoC, ma bensì appartenente ad un lotto di test pensato per essere ulteriormente ottimizzato prima del lancio ufficiale. Risulterà sicuramente molto interessante valutare le prestazioni del processore Apple Bionic A14 pronto al lancio durante l’evento “Hi, Speed” di oggi, ad oggi indicato come uno dei più potenti nel settore mobile, con quelle dello Snapdragon 875 una volta presentato ufficialmente.