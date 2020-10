Se avete deciso di acquistare OnePlus Nord e state cercando l’occasione giusta, potrebbe essere saggio attendere ancora un paio di giorni per scoprire cosa si nasconde dietro al nome di OnePlus Nord Special Edition.

Ci riferiamo ad una speciale versione dello smartphone che nelle scorse ore il team di OnePlus ha annunciato che sarà svelata mercoledì 14 ottobre 2020 in occasione dell’evento di presentazione di OnePlus 8T.

OnePlus Nord potrebbe avere una variante Sandstone

Purtroppo il messaggio pubblicato su Twitter dal produttore cinese non ci fornisce particolari dettagli (“Beauty is everywhere. Find it with #OnePlusNord. Know more October 14″) anche se l’immagine pubblicata (quella seguente) potrebbe suggerire il lancio di una versione con finiture “Sandstone”:

Questa immagine, infatti, sembra fare riferimento al primo telefono del produttore cinese, OnePlus One, lanciato nel 2014 in due colorazioni, una delle quali era proprio quella chiamata Sandstone Black, caratterizzata una scocca con una trama simile alla sabbia che garantiva anche una presa salda.

Anche OnePlus 2 è stato lanciato in questa versione mentre per i modelli successivi il produttore ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una speciale cover da acquistare separatamente.

Ricordiamo che attualmente lo smartphone del produttore cinese è disponibile in due colorazioni, quella più appariscente chiamata Blue Marble e quella più comune chiamata Gray Onyx.

Le caratteristiche non dovrebbero cambiare

Le altre principali feature di OnePlus Nord Special Edition dovrebbero essere identiche a quelle della versione “originale”, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 765G, un display Fluid AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 5 megapixel).

Resta da capire se tale nuova speciale edizione dello smartphone sarà disponibile a livello globale ed a quale prezzo.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere l’evento di mercoledì.

Leggi anche: la recensione di OnePlus Nord