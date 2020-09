OnePlus 8T ha una data di presentazione: niente di ufficiale per il momento, ma la rivelazione arriva dall’affidabile Ishan Agarwal, che la dà per certa (salvo stravolgimenti). Secondo quest’ultimo, il nuovo smartphone della casa cinese arriverà il prossimo 14 ottobre, ossia tra meno di un mese.

OnePlus 8T sarà presentato il mese prossimo

Solitamente OnePlus presenta i suoi “T” durante il mese di settembre, ma a quanto pare quest’anno toccherà attendere qualche giorno in più: la data trapelata è quella del 14 ottobre 2020, anche se rimaniamo in attesa dell’ufficialità. Ormai conosciamo già diversi dettagli riguardanti OnePlus 8T, che dovrebbe arrivare con Qualcomm Snapdragon 865, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

In base a quanto sappiamo, il nuovo “flagship killer” dovrebbe disporre di quattro fotocamere posteriori, posizionate a “L” in stile Samsung, e di una singola fotocamera anteriore da 32 MP, integrata nel display (un AMOLED Full-HD da 6,55 pollici a 120 Hz) grazie a un piccolo foro sul lato sinistro. Possiamo vederlo anche nel render trapelato in queste ore, che trovate qui di seguito.

I sensori dovrebbero essere da 48 MP (principale), 16 MP (ultra-grandangolare), 5 MP (macro) e 2 MP (profondità), mentre per la batteria sono attesi 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W. Tutto questo sarà confermato? Lo sapremo solo il 14 ottobre 2020, probabilmente.

in copertina OnePlus 8

Leggi anche: recensione OnePlus 8