Amazon anticipa di 12 ore il suo Amazon Prime Day e lo fa mettendo in promozione tutta la sua gamma di prodotti a marchio Amazon Echo, Fire TV e Kindle a prezzi davvero allettanti, dal Echo Dot di terza generazione passando per Echo Studio fino al PaperWhite.

Come sappiamo l’Amazon Prime Day 2020 anticipa il Black Friday e il Cyber Monday e inizia domani 13 ottobre alle 00:00 fino alle 23:59 del giorno seguente ma il colosso americano ha deciso di partire in anticipo con alcune offerte e anticiparne alcune che invece saranno disponibili durante l’evento. Ovviamente per poterne approfittare dovrete necessariamente essere iscritti ad Amazon Prime, l’abbonamento mensile/annuale che offre una serie di servizi oltre alla spedizione gratuita sugli ordini (iscriviti ora).

Echo, Fire TV e Kindle in offerta per il Prime Day 2020

Entriamo quindi più nel dettaglio delle offerte:

Tutti gli speaker sono dotati di tecnologia Alexa e quindi comprendono l’assistente digitale di Amazon tramite il quale si possono impartire comandi, effettuare ordini e tanto altro.

Anticipazioni offerte 13 ottobre

Le seguenti offerte invece sono delle anticipazioni e saranno disponibili solamente a partire da domani 13 ottobre alle ore 00.00:

Fire TV Stick 4K con telecomando Alexa scende da €59,99 a €39,99

Nuovo Fire HD 8 tablet scende da €99,99 a €69,99

Tablet Fire 7 scende da €69,99 a €49,99

Anticipazioni sulle offerte del Prime Day

Oltre ai dispositivi Amazon, ci saranno tantissimi prodotti in promozione nelle 48 del Prime Day. Potrete acquistare a prezzi bassissimi prodotti come Fitbit Charge 4, la smart TV LG OLED65BX6LA con intelligenza artificiale, notebook da gaming Acer Nitro 5 e moltissimi altri prodotti, le cui scorte potrebbero esaurirsi presto.

Da segnalare anche sconti fino al 30% su accessori di elettronica e per l’ufficio della linea AmazonBasics e di altri brand e sconti, sempre fino al 30&, su alcuni prodotti presenti su Amazon Launchpad:

In promozione ci saranno anche Fitbit Versa 2, Ninebot Kickscooter, Polar M430, bici a pedalata assistita Momo Design, cuffie da gaming Logitech, Monitor curvo da gaming Samsung. Ricordiamo inoltre che sono previste ottime offerte relative a molti servizi Amazon, come vi abbiamo riportato nel nostro articolo.

Occhi puntati su domani perché le offerte Prime Day saranno le migliori dell’anno.