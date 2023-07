State cercando un nuovo smartwatch e avete puntato ai modelli commercializzati da Samsung? Allora dovreste dare uno sguardo alle offerte disponibili per l’Amazon Prime Day 2023, che toccano gli orologi più interessanti del produttore. Scopriamo insieme le migliori offerte sugli smartwatch Samsung di questo Prime Day.

Le migliori offerte sugli smartwatch Samsung dell’Amazon Prime Day

Come avrete ormai visto, l’Amazon Prime Day 2023 è iniziato e proseguirà fino alle 23:59 del 12 luglio 2023. L’evento mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia e non solo, con smartphone, tablet, PC, smart TV, wearable e così via, ma se state cercando qualcosa di più specifico potreste essere capitati nel posto giusto. Stiamo infatti per svelarvi le migliori offerte del Prime Day sugli smartwatch Samsung. Gli sconti sono validi solo per gli utenti iscritti ad Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare attraverso il link qui in basso, anche sfruttando il periodo di prova gratuito.

In attesa di scoprire la nuova gamma col Galaxy Unpacked di fine mese, le offerte più interessanti toccano i modelli più recenti del produttore sud-coreano: stiamo parlando di Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro, proposti in sconto nelle varianti LTE e Bluetooth (da 45, 44 e 40 mm). I due orologi condividono gran parte delle specifiche tecniche: lanciati lo scorso anno, offrono tutti e due un display AMOLED (da 1,2 pollici sul 40 mm e da 1,4 pollici sui modelli da 44 e 45 mm), processore Exynos W920 dual-core affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Cambiano molto le batterie: Watch5 40 mm si ferma a 284 mAh, mentre il 44 mm sale a 410 mAh; Watch5 Pro arriva fino a 590 mAh. Le altre differenze tra i due? Oltre ai materiali (vetro e alluminio sul modello normale e vetro e titanio sul Pro) e alle dimensioni, cambiano alcune funzionalità : Galaxy Watch5 Pro offre infatti i vantaggi di GPX e l’accesso alla funzione Track Back (per non perdersi nel rientro dall’allenamento).

Galaxy Watch5 è in offerta su Amazon nella versione LTE da 40 mm, ma anche nella versione Bluetooth da 40 e da 44 mm (entrambe sotto i 200 euro). Galaxy Watch5 Pro viene invece proposto nella sola variante LTE, naturalmente compatibile con le eSIM (sempre più diffuse tra gli operatori). Se volete spendere poco, c’è anche Samsung Galaxy Watch4 a 119 euro nella versione da 40 mm. Ecco i link per procedere all’acquisto, nel caso siate interessati:

Le offerte Amazon sono valide in generale fino alle 23:59 del 12 luglio 2023, oppure fino a esaurimento scorte. Di conseguenza, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2023 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

