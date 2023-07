Tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 rientrano quelle su un gran numero di smartwatch con e senza Wear OS che coprono gran parte delle fasce di prezzo e si distinguono per forma e specifiche tecniche.

A partire dall’elenco con tutti gli smartwatch in offerta che abbiamo pubblicato in precedenza, abbiamo selezionato quelli che secondo noi sono i 3+1 più interessanti, in rapporto qualità-specifiche-prezzo, in offerta su Amazon.

I 3+1 smartwatch Android più interessanti per l’Amazon Prime Day

Nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023 spiccano le offerte (che saranno attive fino alle 23:59 del 12 luglio) sugli smartwatch, con e senza Wear OS (il sistema operativo da polso di Google), compagni perfetti per coloro che possiedono uno smartphone Android. Per l’occasione abbiamo selezionato tre dispositivi (e un outsider) che secondo noi risultano piuttosto interessanti.

Il primo smartwatch in questione è targato Samsung e rappresenta, al momento, uno dei dispositivi migliori sul mercato tra quelli con WearOS. Parliamo dei Galaxy Watch5. Tra le offerte, troviamo il modello “base” da 40 mm in due differenti colorazioni e il modello Pro (trovate qui la nostra recensione) in una sola colorazione. In entrambi i casi, la variante è quella Bluetooth + LTE.

Allontanandoci da Samsung, ma restando in tema Wear OS, troviamo uno smartwatch realizzato dalla cinese Mobvoi: nello specifico si tratta dell’ex flagship TicWatch Pro 3 Ultra (trovate qui la nostra recensione), uno smartwatch molto elegante e dotato di specifiche tecniche di tutto rispetto.

Amazfit, realtà del gruppo Xiaomi, realizza ormai da anni smartwatch piuttosto validi. Un esempio è l’Amazfit GTR 3 Pro (trovate qui la nostra recensione) che vi segnaliamo, uno smartwatch che non ha Wear OS ma offre un’autonomia notevole nonostante le dimensioni poco ingombranti.

Arriviamo ora all’outsider scelto da noi come “+1” di questa top 3. Torniamo in casa Samsung e facciamo un passo indietro al 2021. Il Galaxy Watch4 (trovate qui la recensione del modello Classic) non è più recentissimo ma, al prezzo a cui viene proposto, può essere una grande occasione per coloro che vogliono affacciarsi per la prima volta al panorama degli smartwatch Android (con Wear OS e l’ottimo supporto del produttore sudcoreano).

Altre informazioni sull’Amazon Prime Day 2023

Questi erano solo una piccola parte degli smartwatch Android in offerta che, a loro volta, rappresentano una minima parte dei prodotti che rientrano tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023, e sono esclusive per gli abbonati ad Amazon Prime.

In conclusione, per restare al passo con le offerte del momento e non perdervi nemmeno un’offerta dell’Amazon Prime Day, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Tutte le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 su Amazon.it

Offerte per categoria

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS: i nostri consigli di questo mese