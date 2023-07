L’Amazon Prime Day 2023 è partito ieri, ma anche oggi ci sono tantissimi sconti riguardanti i prodotti tech, Android e non. Per aiutarvi abbiamo deciso di fare una selezione delle migliori offerte del Prime Day attive oggi, 12 luglio 2023: se state cercando l’affare del giorno siete capitati nel posto giusto.

Top offerte tech del Prime Day di oggi, 12 luglio 2023

Come probabilmente saprete, le offerte dell’Amazon Prime Day sono valide a livello generico dalla mezzanotte dell’11 luglio alle 23:59 del 12 luglio, anche se ci sono proposte disponibili per meno tempo e in quantità limitate (come le offerte WOW o le offerte lampo). Tra gli sconti più interessanti attivi quest’oggi abbiamo alcuni smartphone Android, ma anche smartwatch, cuffie wireless, notebook e non solo.

Vi ricordiamo che le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: per rimediare in pochi istanti potete seguire il link qui in basso, magari sfruttando il periodo di prova gratuito.

Ecco dunque la nostra selezione delle migliori offerte dell’Amazon Prime Day di oggi, 12 luglio 2023:

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi, 12 luglio 2023, salvo esaurimento scorte. Se state cercando altri prodotti in sconto per il Prime Day potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria, e iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, attivo tutto l’anno per consigliarvi le migliori promozioni del momento.

Offerte per categoria

