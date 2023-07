Le offerte dell’Amazon Prime Day sono molte ma solo alcune si distinguono particolarmente come quella che vi stiamo per segnalare. Stiamo parlando di uno smartphone top di gamma del 2022 ancora attuale in questi giorni viste le sue specifiche tecniche, ovvero OnePlus 10 Pro. In questo momento, infatti, l’ex top di gamma di casa OnePlus è acquistabile ad appena 399 euro, con circa 500 euro di sconto rispetto al listino. Considerando anche la presenza del chip Snapdragon 8 Gen 1, si tratta dell’offerta top per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia alta in occasione del Prime Day.

OnePlus 10 Pro al minimo storico per il Prime Day di Amazon

Il OnePlus 10 Pro è l’ex top di gamma del brand e può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, su di un display da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz e su di un comparto fotografico di fascia alta, realizzato da OnePlus in collaborazione con Hasselblad, con una camera principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Per il Prime Day, che terminerà il 12 luglio, è possibile acquistare il OnePlus 10 Pro con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, al prezzo ridotto di appena 399 euro (a fronte di un listino di 919 euro e un prezzo precedente di oltre 600 euro). Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

