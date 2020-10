AC Milan porta l’atmosfera di San Siro direttamente nelle case dei tifosi rossoneri grazie a Google Assistant: da oggi è disponibile una nuova Action dell’assistente virtuale che permette di accedere a tante funzionalità per non far sentire troppo la mancanza dello stadio ai fan più sfegatati.

A casa come allo stadio con AC Milan e Google Assistant

Le restrizioni imposte a causa del COVID-19 stanno tenendo tantissimi tifosi lontano dagli stadi, ma da oggi i supporter del Milan potranno vivere almeno in parte l’atmosfera di San Siro direttamente da casa grazie all’Assistente Google e agli smart speaker Google Home, Google Nest Hub e non solo. La nuova Action Milan di Assistant è già disponibile e permette di accedere a news, podcast, telecronache delle partite e tanto altro: basta pronunciare “Hey Google, parla con Milan” per sentire la voce del celebre Germano Lanzoni accoglierci come se fossimo sugli spalti.

Sarà possibile sentire la formazione ufficiale del Milan poco prima del calcio d’inizio esattamente come allo stadio (“Hey Google, chiedi a Milan la formazione“), ascoltare i più celebri cori (“Hey Google, chiedi a Milan i cori dei tifosi“), i podcast e le ultime notizie dal mondo rossonero. Inoltre, durante i match saranno disponibili le telecronache e persino l’audio descrizione delle partite casalinghe per i tifosi ipovedenti (con rispettivamente “Hey Google, chiedi a Milan la telecronaca della partita” e “Hey Google, chiedi a Milan l’audiodescrizione della partita“).

Tifosi rossoneri, avete già provato a sentire l’atmosfera e la magia di San Siro con Google Assistant? Non dovete fare altro che chiedere al vostro assistente personale, sia su smartphone sia su dispositivi Google Home o Google Nest.