È iniziato oggi il roll out del nuovo aggiornamento di Google Chrome per Android, arrivato ormai alla versione 86, che porta con sé una importante novità pensata per migliorare la sicurezza dei nostri smartphone.

Probabilmente saprete che il noto browser Google integra un password manager, molto utile per evitare di doversi ricordare decine di password e di account. Riprendendo una funzione già vista su app di terze parti, e da tempo disponibile anche all’interno dell’account Google, Chrome 86 è ora in grado di verificare l’integrità delle password.

Succede quasi quotidianamente che centinaia di migliaia di password vengano rubate, a causa di vulnerabilità nelle applicazioni o con attacchi mirati verso determinati servizi. Ora Google Chrome è in grado di verificare se le vostre password sono state in qualche modo compromesse.

Per farlo si avvale del tool Password Checkup presente nei server Google, ai quali i dati vengono inviati in forma crittografata, in modo che Google non possa visualizzarli. Se il tool rileva che una o più password sono state hackerate vi mostrerà una notifica, invitandovi a modificarla indirizzando l’utente verso il form necessario a tale operazione.

La funzione era già stata avvistata nella versione Canary di Chrome 86 ed è ora arrivata nel ramo stabile dell’applicazione e oltre al controllo della sicurezza delle password verificherà se avete la versione più recente installata e se avete attivato la modalità di navigazione sicura.

È stata inoltre aggiunta la modalità enhanced safe browsing che protegge in maniera proattiva l’utente dal malware e dal phishing, sempre più diffuso. Visitando siti che permettono di scaricare contenuti non crittografati o form privi di crittografia, verrà visualizzato un avvertimento, che si trasformerà in un blocco a partire da Google Chrome 88.

Google Chrome 86 per Android è in fase di roll out e può essere scaricato dal Play Store utilizzando il badge sottostante.