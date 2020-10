In attesa della presentazione ufficiale di OnePlus 8T, in programma per mercoledì 14 ottobre 2020, il team del produttore cinese continua a tenere alta l’attenzione su questo smartphone ed a stuzzicare la curiosità degli addetti ai lavori e degli appassionati.

E così nelle scorse ore OnePlus ha pubblicato attraverso il proprio account su Twitter una foto con cui vuole dimostrare che tra i punti di forza del suo nuovo gioellino tecnologico merita un posto di rilievo anche il comparto imaging.

Ecco un primo scatto di prova di OnePlus 8T

L’immagine in questione, infatti, è uno scatto di prova della Modalità Nightscape: basta un rapido sguardo per restare colpiti dalla qualità dei dettagli e dai colori e ciò anche se si tratta di una foto catturata in evidenti condizioni di luce difficili (tenendo peraltro conto della compressione operata dal social network su cui è stata pubblicata).

In pratica, con questo scatto il team di OnePlus ha provato a darci un’anticipazione di ciò che la fotocamera primaria da 48 megapixel del nuovo smartphone dell’azienda è in grado di fare, mantenendo un elevato livello di dettagli e riuscendo a catturare i colori del tramonto (operazione non sempre facile per un telefono), con un risultato che lasciamo siate voi a giudicare.

Un comparto imaging competitivo

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emersi i dettagli su quello che dovrebbe essere il comparto fotografico di OnePlus 8T (il condizionale è d’obbligo fino a quando non vi sarà una conferma da parte del produttore): il sensore primario dovrebbe essere un Sony IMX 586 da 48 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e dovrebbe essere accompagnato da uno ultra grandangolare da 16 megapixel, uno di profondità da 5 megapixel e uno macro da 2 megapixel mentre frontalmente dovrebbe trovare spazio un unico sensore wide da 16 megapixel.

Tra le altre principali feature del device non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 865, un display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz, fino a 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica veloce a 65 W).

Ancora una settimana di pazienza e anche il nuovo gioiellino di OnePlus non avrà più segreti.