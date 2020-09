OnePlus ha già confermato che il prossimo mese, per la precisione mercoledì 14 ottobre 2020, presenterà ufficialmente l’atteso OnePlus 8T ma pare che sul palco dell’evento a fare compagnia al nuovo smartphone dell’azienda cinese vi saranno altri device.

Almeno di ciò è convinto Ishan Agarwal, che con un messaggio su Twitter ha reso noto che a fare compagnia al nuovo telefono vi potrebbero essere altri 5 device, almeno per quanto riguarda il mercato indiano.

Il leaker non ha svelato quali potrebbero essere questi “misteriosi” device ma, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, tra di essi vi potrebbero essere un paio di cuffie true wireless economiche (probabilmente chiamate OnePlus Bud Z), il tanto chiacchierato smarwtatch dell’azienda (parliamo di OnePlus Watch) e un power bank.

Un altro dei possibili protagonisti dell’evento del 14 ottobre potrebbe essere OnePlus Clover, presunto smartphone entry level apparso su Geekbench all’inizio di questo mese.

Il nuovo caricabatterie di OnePlus 8T

E sempre a proposito del produttore cinese, nelle scorse ore il suo CEO, Pete Lau, ha deciso di condividere alcuni dettagli aggiuntivi sulla tecnologia di ricarica Warp Charge a 65 W.

Il nuovo caricabatterie sarà un po’ più grande rispetto a quello con tecnologia Warp Charge 30T, passerà dallo standard USB-A a quello USB-C e sarà retro-compatibile (supportando anche l’erogazione di potenza a 45 W).

Stando a quanto emerso, OnePlus 8T potrà contare su una batteria da 4.500 mAh, suddivisa in due celle da 2.250 mAh ciascuna e il nuovo caricabatterie da 65 W dovrebbe essere capace di garantire una ricarica del 58% in 15 minuti e una ricarica completa in 39 minuti.