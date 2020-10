Samsung Galaxy S20 Fan Edition è disponibile in Italia da poche ore, già a 100 euro in meno, ed in queste ore un video teardown ci permette di scoprire la struttura interna dell’ultimo smartphone di Samsung. Come sappiamo il colosso sudcoreano ha abbracciato alcune rinunce pur di mantenere competitivo il prezzo di listino dello smartphone, come ad esempio l’implementazione di una scocca posteriore in plastica e non in vetro come per i fratelli Samsung Galaxy S20.

Uno sguardo esclusivo all’interno del device

Si tratta proprio del primo componente ad essere rimosso nel video teardown con l’ausilio di una pistola termica e di una piccola leva in plastica. Una volta rimossa è facilmente individuabile la bobina per la ricarica wireless ad induzione così come il sistema di raffreddamento con la grafite posizionata vicino il processore Qualcomm Snapdragon 865.

Dopo aver rimosso ben 16 viti Philips è possibile levare senza problemi la bobina di ricarica wireless così come la scocca che protegge la scheda madre e gli altri connettori, come ad esempio quello che collega la batteria alla motherboard.

Solo dopo aver rimosso la scheda madre e il sistema di tre fotocamere è possibile apprezzare meglio la dimensione del sistema di dissipazione del colore. Come abbiamo detto Samsung Galaxy S20 Fan Edition dispone di una dissipazione passiva a grafite, proprio come anche sulla famiglia Samsung Galaxy Note 20.

Infine, dopo aver spostato la porzione inferiore della scheda madre, il sensore per le impronte digitali ed il cavo per il display, è finalmente possibile sollevare la batteria con l’aiuto di una pistola termica e di una leva in plastica.