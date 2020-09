L’app Google Stadia ha ricevuto un aggiornamento alla versione 2.36 e il codice contenuto nel relativo APK include l’aggiunta della voce per le acquisizioni di screenshot e clip, vantaggi per il programma referral e maggiori dettagli su come funzionerà la condivisione familiare. Google sta inoltre sperimentando una modifica al design dell’app YouTube Music che presto sostituirà Google Play Music.

Novità in sperimentazione per Google Stadia 2.36

L’APK di Goolge Stadia 2.36 include un testo che informerà i giocatori che le loro voci possono essere incluse durante il salvataggio di una clip. I colleghi di 9To5Google non hanno trovato altri dettagli, tuttavia la parola “can” suggerisce che l’opzione possa essere disabilitata come impostazione globale, oppure che la voce può essere rimossa da una clip dopo che è stata salvata.

Con Stadia 2.36, il destinatario di una segnalazione Stadia riceve un mese in più di abbonamento a Stadia Pro, oltre al consueto periodo di prova gratuito di un mese, inoltre, per ogni persona che si registra con il suo link di riferimento Stadia, l’utente riceve un mese di Stadia Pro gratis, che tuttavia non arriverà fino a quando l’amico ha avrà pagato il primo mese di Stadia Pro, inoltre i vantaggi mensili gratuiti sia per il mittente che per il destinatario si applicano solo ai giocatori negli Stati Uniti e in Canada.

Un’altra novità in Google Stadia 2.36 descrive chiaramente che i giochi rivendicati con Stadia Pro possono essere condivisi con i membri della famiglia, inoltre più di una persona in un gruppo familiare può scegliere di condividere la propria copia personale di un gioco, tuttavia, tutti dovranno possedere lo stesso set di DLC per poter condividere simultaneamente.

Il codice di Stadia 2.36 mostra inoltre che il lavoro sulla messaggistica è ancora in corso, infatti scopriamo che bisognerà abilitare manualmente la messaggistica prima di poter inviare o ricevere messaggi, inoltre sembra che Stadia introdurrà anche delle risposte intelligenti generiche.

Infine, sembra che gli abbonati a Google One potranno ottenere un qualche tipo di vantaggio esclusivo per Stadia, che potrebbe consistere in una prova estesa o forse alcuni mesi gratuiti di Stadia Pro. Per tutte le info relative a Google Stadia potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata.

YouTube Music sperimenta un nuovo design

Un utente di Reddit oggi ha ricevuto un design di YouTube Music che inserisce i filtri nella parte superiore dell’app Android.

Il pulsante di ricerca, l’avatar del profilo e i quattro filtri sotto al logo di YouTube Music sono accompagnati da immagini di sfondo e quando non sono selezionati, i filtri sono parzialmente trasparenti per consentire all’immagine di essere visibile.

Questi filtri determinano quali brani, album, playlist e sezioni vengono visualizzati nella scheda Home e rimangono agganciati alla parte superiore dell’app mentre si scorre il feed, tuttavia dovrebbe esserci una visualizzazione predefinita che mostra un feed combinato come nell’app YouTube principale. Per ora si tratta di test A/B e non è chiaro se tutti gli utenti interessati ottengano i quattro filtri o se si tratti di una personalizzazione.