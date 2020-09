Paranoid Android ha rilasciato l’aggiornamento Quartz 5 che va a chiudere ufficialmente lo sviluppo e il supporto della ROM per Android 10. Rispetto alla versione Paranoid Android Quartz 4 rilasciata qualche mese fa, l’update aggiunge alcune importanti novità e il supporto a due smartphone Xiaomi.

Novità Paranoid Android Quartz 5



Paranoid Android Quartz 5 chiude ufficialmente il cerchio e prepara il terreno per lo sviluppo di Android 11, la cui versione Paranoid Android Ruby basata su di esso dovrebbe essere rilasciata nei prossimi mesi. La conclusione dello sviluppo delle build per Android 10 indica quindi che il team di sviluppo non metterà più mani a Paranoid Android Quartz e non verranno rilasciati nuovi aggiornamenti per esso.

Ecco le novità contenute nell’aggiornamento:

patch di sicurezza di settembre 2020;

App Lock versione 1.1;

modalità Ringer Mode ispirata a quella realizzata da OnePlus;

nuove animazioni;

hub dei permessi;

migliore gestione dell’illuminazione dello schermo.

Nuovi device supportati



Xiaomi Mi 6X;

Xiaomi Mi A3.

Che fine fa il supporto per altri device?

Che ne sarà dell’arrivo della Paranoid Android anche per i tanti dispositivi – OnePlus One, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Dual, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 Compact Dual, Sony Xperia XZ3, Sony Xperia XZ3 Dual, Google Nexus 6P, OnePlus 7 e OnePlus 7T – di cui è atteso il supporto? Ad oggi non abbiamo notizie certe da darvi, ma è molto probabile che verranno messi in stand by per un tempo indefinito considerando il focus verso lo sviluppo di Android 11.

Come scaricare Paranoid Android Quartz 5

Tutte le build linkate qui sopra sono già provviste della applicazioni Google, pertanto non sarà necessario scaricarle dopo aver installato la ROM ad eccezione di Samsung Galaxy Note 3.