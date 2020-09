Tra le diverse novità di One UI 2.5, l’ultima versione disponibile dell’interfaccia personalizzata di Samsung, vi è anche il supporto per le foto in movimento con audio al loro interno, feature che però pare abbia qualche piccolo difetto di compatibilità con Google Foto.

Sembra che diversi utenti stiano riscontrando un problema nel momento in cui decidono di memorizzare le loro immagini in Google Foto: quelle live caricate sul servizio cloud vengono visualizzate come immagini fisse, con il video e l’audio rimossi.

Un bug che potrebbe dipendere da Google Foto

Dovrebbe trattarsi di un problema emerso soltanto di recente (non è chiaro quanto sia diffuso), in quanto nelle scorse settimane Google Foto supportava correttamente le foto in movimento di Samsung, comprendendo sia l’audio che il video e ciò anche se tale processo richiedeva un po’ di pazienza per attendere la necessaria elaborazione.

È probabile che un recente aggiornamento di Google Foto abbia introdotto un bug che influisce sul caricamento delle foto in movimento di Samsung, feature lanciata dal colosso coreano ormai da un bel po’ di tempo ma che è stata supportata dal servizio del colosso di Mountain View solo dallo scorso anno.

La speranza è che il team di Google risolva rapidamente tale bug, anche perché le Motion Photos di Samsung rappresentano una soluzione molto piacevole per conservare i propri ricordi e poterli rivivere in qualsiasi momento.