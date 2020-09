Da qualche ora a questa parte e a seguito di un aggiornamento del Google Play Store, diversi utenti muniti di smartphone OnePlus, OPPO, Huawei e ASUS stanno lamentando un bug piuttosto importante che causa non pochi problemi di utilizzo.

Consumo elevato della CPU

Molti utenti ci hanno infatti segnalato che alcuni device dei sopracitati brand, ma a quanto pare capita anche per altri dispositivi, sono interessati da un anomalo utilizzo della CPU che inevitabilmente porta a un battery drain consistente della batteria residua.

Entrando nel dettaglio e aiutandoci con alcune informazioni più meticolose condivise su Twitter dall’utente @arter, sembra che ci sia qualche problema per quanto riguarda il servizio in background del Play Store che si occupa dei download. Dall’immagine sottostante è possibile notare come lo store digitale di Google sia responsabile del calo di oltre il 70% della batteria dello smartphone.

Al momento non è chiaro da cosa possa dipendere la nascita di questo bug e per quale motivo colpisce maggiormente alcuni smartphone delle sopracitate aziende piuttosto che di altre, né è nota una soluzione alternativa per evitare il consumo eccessivo della CPU.

Sembra che la versione 22.0.18 del Play Store sia quella interessata dal bug, pertanto se avete notato anche voi un calo repentino della batteria è probabile che dipenda proprio da questo. In attesa di una soluzione da parte di Google, fateci sapere se anche i vostri smartphone sono colpiti dal bug.

Grazie a tutti per le segnalazioni