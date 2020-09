Vodafone proroga l’offerta Special 50 Digital Edition a 5,99 euro al mese

Vodafone, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha prorogato una nuova campagna promozionale per cercare di riconquistare i propri ex clienti: l’operatore sta continuando a proporre un’offerta winback molto ricca di contenuti a soli 5,99 euro al mese, con tanto di SIM e attivazione gratuite.

Proroga: la promozione prosegue

La campagna promozionale era stata lanciata nelle scorse settimane e, a dirla tutta, non si trattava comunque di un’offerta nuova: è la solita Vodafone Special 50 Digital Edition che ritorna periodicamente, ma questa volta è in versione winback e le condizioni economiche previste sono decisamente allettanti.

Se nella prima fase della promozione Vodafone indicava il 25 settembre 2020 come termine ultimo per accettare la proposta e attivare l’offerta, in questi giorni alcuni ex clienti hanno ricevuto il messaggio che vedete nello screenshot, in cui viene riportata la nuova scadenza del 28 settembre. Questo ovviamente senza escludere che altri clienti possano essere contattati nei giorni a seguire e vedere indicata una data ancora differente.

Vodafone Special 50 Digital Edition: info e costi dell’offerta

Al netto di questo, i contenuti della Vodafone Special 50 Digital Edition sono i soliti: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico dati in 4G.

Il tutto al costo di 5,99 euro al mese con addebito sul credito residuo. Inoltre, come indicato opportunamente nel messaggio promozionale, l’offerta viene proposta con SIM e attivazione gratis.

Come per tutte le offerte Digital Edition di Vodafone, sono inclusi nel prezzo i cosidetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone.

L’offerta è attivabile presso i punti vendita Vodafone e maggiori informazioni sono disponibili al numero 800034663 oppure sul sito ufficiale a questo link:

Vodafone Special 50 Digital Edition

Avete ricevuto anche voi la proposta di tornare in Vodafone? Ditecelo nei commenti.