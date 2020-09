Nella giornata di ieri è stato presentato Samsung Galaxy S20 Fan Edition, terminale Android caratterizzato da una scheda tecnica molto interessante e da un prezzo di listino decisamente aggressivo.

Aggiornamenti Android per tre anni

Durante l’evento di presentazione Samsung ha sottolineato alcuni punti importanti circa il futuro di questo smartphone e il supporto software in termini di aggiornamenti Android. Da questo punto di vista abbiamo la certezza che Samsung Galaxy S20 Fan Edition riceverà tre anni di aggiornamenti Android, quindi idealmente fino all’arrivo di Android 12.

Al prezzo di 699,90 euro si tratta certamente di una feature da non sottovalutare; certo, è probabile che con il passare degli anni alcune novità software sviluppate da Samsung non potranno trovare posto su Samsung Galaxy S20 Fan Edition per probabili limiti hardware, ma l’idea di poter installare tre versioni di Android fa sicuramente gola a chi non ha intenzione di cambiare il proprio telefono ogni anno.

Un nuovo “Fan Edition” ogni anno

I piani di Samsung per quanto riguarda Samsung Galaxy S20 Fan Edition non si fermano qui. Infatti, durante l’evento di presentazione, il colosso sudcoreano ha dichiarato che verrà presentato un nuovo modello di smartphone Fan Edition all’anno. L’idea dell’azienda non è più quella di offrire un modello “Lite” di fianco la nuova gamma di terminali di fascia alta, ma invece garantire agli utenti di acquistare un terminale con caratteristiche hardware impressionanti per il prezzo di listino a cui viene proposto.

Del resto, dati alla mano, alcune caratteristiche hardware di Samsung Galaxy S20 Fan Edition combaciano con quelle svelate per la prima volta al lancio di Samsung Galaxy S20: pensiamo ad esempio alla presenza di un pannello Super AMOLED con refresh rate a 120 Hz oppure la batteria da 4500 mAh.