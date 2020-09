Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy A42 5G, smartphone presentato in via ufficiale dal colosso coreano all’inizio di questo mese.

Nello svelare le principali feature del device, il produttore ha fatto riferimento al supporto alla connettività 5G, senza tuttavia rivelare il processore dello smartphone e lasciando così immaginare che potesse essere animato da un Qualcomm Snapdragon 690.

A quanto pare, invece, non è così: Samsung Galaxy A42 5G, infatti, sarà uno dei primi device ad arrivare sul mercato con la nuova CPU Qualcomm Snapdragon 750G, presentata ufficialmente nelle scorse ore.

Samsung Galaxy A42 5G ha una CPU inaspettata

Una conferma arriva dal codice sorgente del benchmark del nuovo telefono del colosso coreano, che grazie a questo processore sarà in grado di arrivare fino a 4 trilioni di operazioni al secondo, potendo inoltre contare sul supporto di una GPU Adreno 619.

Non è chiaro il motivo per il quale Samsung non abbia svelato i dettagli relativi al processore del suo nuovo smartphone ma è probabile che vi siano state ragioni legate ad una sorta di embargo da parte di Qualcomm.

A questo punto la curiosità per le prestazioni che questo smartphone sarà in grado di offrire non può che aumentare.