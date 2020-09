Samsung ha presentato oggi numerose novità tra cui un nuovo medio gamma 5G che va ad affiancarsi alle versioni 5G di Galaxy A51 e Galaxy A71, presentate nei mesi scorsi. Si tratta di Samsung Galaxy A42 5G, caratterizzato da un ampio schermo e, ovviamente, dalla connettività 5G.

Andiamo a conoscere nel dettaglio il nuovo smartphone Samsung, anche se il colosso sud coreano non ha fornito tutti i dettagli tecnici, così come ha fatto per tutti gli altri prodotti annunciati oggi.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A42 5G

Sono poche, al momento, le informazioni relative alla scheda tecnica di Samsung Galaxy A42 5G per cui parte delle caratteristiche sono semplicemente fonte di rumor. Si parte da uno schermo SuperAMOLED da 6,6 pollici, che dovrebbe avere una risoluzione FullHD+, con notch a goccia nella parte alta.

Samsung non parla di processore ma secondo le ultime indiscrezioni dovremmo trovare una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 690, affiancata da almeno 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Completa la connettività, con 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi, Bluetooth, e USB Type-C.

Quest’ultimo permette di ricaricare la capiente batteria da ben 5.000 mAh, che dovrebbe garantire un’ottima autonomia. Incertezze anche sul comparto fotografico che dovrebbe utilizzare una fotocamera frontale da 25 megapixel, inserita nel notch.

Sul retro trova invece posto una quadrupla fotocamera, con il flash LED posto subito al di sotto. Il sensore principale da 48 megapixel è affiancato da un sensore di profondità da 5 megapixel ma non ci sono troppi dettagli sugli altri due. È comunque probabile che Samsung utilizzi un grandangolare da 25 megapixel e un sensore macro, probabilmente da 2 megapixel, per completare la configurazione.

È inoltre presente un lettore di impronte digitali integrato nel display, una caratteristica diventata ormai molto comune anche in questa fascia di prezzo.

Design di Samsung Galaxy A42 5G

Il frontale di Samsung Galaxy A42 5G non è particolarmente innovativo, con un classico notch a U nel quale trova posto la fotocamera frontale. Nella parte posteriore Samsung ha scelto di posizionare il modulo fotocamera in alto a sinistra, disponendo i quattro sensori su due file.

Una soluzione diversa da quelle viste di recente, dove i sensori erano disposti a L con un rettangolo verticale. Il flash LED è posizionato subito al di sotto del blocco fotocamere e il resto della cover posteriore è sgombro da elementi di design, se si esclude il logo nella parte bassa.

Molto particolare la finitura della cover posteriore, che Samsung ha mostrato solamente in una colorazione grigio nera. Non si tratta di una colorazione a gradiente, visto che sono ben visibili quattro fasce di colore che vanno da un nero/grigio scuro a un grigio più chiaro, schiarendosi a ogni passaggio.

Software di Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A42 5G utilizza Android 10 sul quale girerà l’interfaccia personalizzata One UI, probabilmente nella versione 2.5. Samsung non ha annunciato funzioni particolari, ma ci aspettiamo di trovare le classiche ottimizzazioni per il comparto fotografico, le consuete applicazioni presenti anche negli altri dispositivi.

Samsung promette ovviamente un’elevata velocità di download, grazie al supporto alle reti 5G, con ottimizzazioni anche per i giochi al fine di sfruttare al meglio l’ampio schermo a disposizione.

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy A42 5G

Al momento non è noto il prezzo di Samsung Galaxy A42 5G così come la data di commercializzazione. Il produttore asiatico fornirà maggiori informazioni nel corso delle prossime settimane, quando si avvicinerà l’avvio delle vendite.