Lo scorso 16 settembre Apple presentava ufficialmente iOS 14, ovvero l’ultima versione del proprio sistema operativo per iPhone caratterizzato da una nuova interessante “novità”: i widget per la home screen. La novità è tale solo per gli utenti Apple che non hanno mai avuto a che fare con Android, ma chi invece preferisce il sistema operativo mobile di Google sa bene che i widget fanno ormai parte di questo modo da diversi anni.

Due approcci completamente differenti

In generale non c’è niente di strano nella strategia di Apple che spesso prende spunto dal mercato – inteso sia come Android che come il panorama jailbreak da cui in passato ha preso a piene mani – per sviluppare nuove feature poi aggiunte all’interno di iOS. I widget sono solo l’ultima prova di quanto in realtà i sistemi operativi di Apple e Google sono spesso influenzati, svelando però qualcosa che molto spesso si sente sottolineare da chi ha a cuore il design della interfaccia ed in generale del sistema operativo.

I widget di Apple hanno mediamente una grafica più appagante di quella offerta su Android, addirittura anche quando si parla di widget direttamente sviluppati da Google stessa. Infatti, nonostante questo piccante tweet di Google tenda a sottolineare quanto i widget siano cosa nota da tantissimo tempo nel grande panorama Android, un utente ha giustamente sottolineato quanto il design del widget dell’app Google abbia un design migliore su iOS rispetto ad Android.

Due pesi e due misure

Il motivo di questa disparità di design ruota anche attorno al rapporto che i due colossi hanno con gli sviluppatori di terze parti. Se Google, e di riflesso Android, è nota per essere molto permissiva per quanto riguarda le modifiche del design della UI di Android – ne sono una riprova le tantissime skin come la One UI di Samsung, la MIUI di Xiaomi, la EMUI di Huawei e via discorrendo -, Apple dal canto suo impone delle rigide regole di design pensate per garantire una sorta di coerenza fra ogni elemento grafico mostrato a schermo.

Il risultato di questo differente approccio al design e anche alla gestione del sistema operativo può essere limitante per chi ama la duttilità di Android e la libertà nel modificare a piacimento ogni aspetto del sistema operativo, ma fa pensare su quanto l’ossessione al design di Apple possa in qualche modo offrire risultati più appaganti per gli occhi.

Cosa ne pensate di queste differenze fra Android e iOS 14? Preferite il design curato dei widget di iOS 14 magari dando in cambio un pizzico della propria liberà di personalizzazione, oppure la libertà estrema offerta dai widget di Android?