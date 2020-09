Secondo le stime di IDC, nel 2020 il 73% delle spedizioni globali di smartphone sarà rappresentato dai dispositivi al di sotto dei 400 dollari. La previsione potrebbe essere scaturita dalle incertezze economiche indotte dalla pandemia da COVID-19 che hanno rallentato il mercato degli smartphone.

Tendenza del mercato degli smartphone per il 2020

Secondo i dati del secondo trimestre, i consumatori hanno dato la priorità agli smartphone con un prezzo compreso tra i 100 e i 400 dollari che hanno raggiunto il 60% della quota di mercato.

Una ripartizione dei risultati evidenzia che i dispositivi al di sotto dei 400 dollari rappresentano l’85% delle vendite di smartphone nella maggior parte dei paesi dell’Asia Pacifica, Europa centrale e orientale, America Latina, Medio Oriente e Africa.

La quota di mercato dei dispositivi inferiori a 200 dollari è passata dal 10% su base annua al 27% negli Stati Uniti durante l’ultimo trimestre, mentre il segmento medio-alto, che riguarda gli smartphone con un prezzo compreso tra 400 e 600 dollari, è cresciuto del 4% nel secondo trimestre del 2020, guadagnando una quota dell’11,6%.

La categoria è cresciuta maggiormente in Cina, dove è passata dall’8% della quota di mercato al 21% durante il secondo trimestre del 2020.

Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO e Vivo hanno dominato il segmento medio-alto nel secondo trimestre, mentre Apple è diventato un nuovo concorrente in questa fascia di prezzo dall’uscita di iPhone SE che sta ottenendo risultati positivi, a conferma che questa è una categoria attualmente gettonata.

Il prezzo degli smartphone 5G dovrebbe abbassarsi

I segmenti di fascia bassa (100-200 dollari) e media (200-400 dollari) continueranno probabilmente guadagnare quote di mercato, ma a lungo termine si prevede che gli smartphone con un prezzo compreso tra 400 e 600 dollari vedranno la crescita più consistente, in gran parte a causa di un calo di prezzo medio di vendita stimato di 465 dollari (ASP) per gli smartphone 5G.

Il tutto dovrebbe portare a una nuova sfida per gli smartphone di fascia premium, intensificando la concorrenza nei segmenti più costosi.

A tal proposito abbiamo realizzato un confronto tra gli smartphone 5G più economici, sotto i 399 Euro, che vi invitiamo a non perdere.