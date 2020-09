PAKO Caravan è una versione modificata della serie di giochi di inseguimenti come Pako 2 e Pako Forever rilasciati due anni fa. Questa edizione della serie introduce una novità che riguarda il gameplay, in quanto Tree Men Games ha aggiunto la meccanica di gioco del classico Snake.

Lo scopo del gioco consiste nel creare un caravan trainando i veicoli che bisogna raccogliere girovagando per la città, evitando di collidere con gli ostacoli e con la coda del “serpente” e di precipitare all’esterno del livello. Per controllare la motrice è sufficiente toccare ai lati del display per sterzare e l’area inferiore dello schermo per saltare.

PAKO e Snake si fondono in PAKO Caravan

I livelli includono prati da falciare, teletrasporti, salti, UFO, trucchi, esperimenti di laboratorio e tante altre sorprese attraverso 10 diverse ambientazioni. Il casual game offre vari veicoli e un totale di 100 missioni da completare con obiettivi da raggiungere e una classifica da scalare.

PAKO Caravan è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari rimovibili con un acquisto in-app opzionale di € 4,89 ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

