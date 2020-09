Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di settembre 2020 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi preferiti all’interno dei commenti a fondo articolo.

1. Tom Clancy’s Elite Squad

Tom Clancy’s Elite Squad è un gioco di ruolo molto recente nel quale i giocatori hanno l’obiettivo di affrontare delle battaglie 5 contro 5, con i personaggi dell’universo Tom Clancy’s. Ciascuno di noi vestirà i panni del comandante e avremo l’obiettivo di creare la miglior squadra di cattivi o eroi basandoci sulle statistiche, sulle abilità attive e passive e ipotizzando come si potrà sviluppare lo scontro (automatico) contro l’avversario di turno, per portare a casa più vittorie possibili.

Il gioco è bello graficamente, rilassante, intuitivo e non frustrante. A lungo andare potrebbe risultare un po’ noioso per le poche abilità disponibili durante la battaglia ma va considerato che siamo ancora agli inizi e con degli aggiornamenti potranno essere implementate delle novità.

Tom Clancy’s Elite Squad è disponibile gratuitamente dal Play Store e lo consigliamo per chi apprezza i giochi Tom Clancy’s, quali Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow6, The Division.

2. Guardian Tales

Storie, missioni, sfide, eventi, ricompense sono tutte caratteristiche che compongono Guardian Tales, un gioco di ruolo che richiama molto lo stile Pokemon per Nintendo Ds di alcuni anni fa. L’avventura è ambientata a Kanterbury, un mondo in subbuglio per l’attacco degli invasori e destinato ad essere salvato dal Guardiano leggendario. Guardian Tales è ricco di funzionalità molto interessanti che permettono al player di modificare i dettagli a proprio piacimento, seguendo le linee guida. Sono presenti molteplici missioni e tipologia di avventure che permettono di raccogliere armi ed eroi per sconfiggere i nemici più facilmente.

Un aspetto negativo riguarda le migliorie di un personaggio, poiché per massimizzare le performance occorre avere pazienza e tempo, tuttavia se il gioco piace è possibile sfruttare gli acquisti in-app per velocizzare il tutto. In generale la grafica è buona, il gameplay scorrevole, i personaggi sono tanti e diversi e la trama è piena di citazioni ad altre opere nerd-pop, con siparietti comici e tragici.

Il download è gratuito dal Play Store e lo consigliamo per gli appassionati del genere.

3. Robotics

Robotics è un gioco d’azione che consiste nel programmare dei robot da battaglia per vincere i duelli contro avversari online. Lo scopo è quello di costruire un robot con vari pezzi di ricambio, per poi programmarlo affinché cammini e combatta. Occorre avere strategia e studiare bene i movimenti del proprio robot e posizionarlo meglio dell’avversario per poter vincere e sbloccare pezzi di ricambio più potenti e scalare la classifica mondiale.

Graficamente è discreto ma c’è una grande cura nei dettagli, con animazioni che rendono il gioco più fluido e scorrevole anche nel passaggio dalla schermata iniziale all’interfaccia di battaglia. Unico difetto sono le “card battle” , che sono poche ed è necessario guardare diverse pubblicità per continuare a giocare.

Robotics è completamente gratuito, con acquisti in-app, e lo consigliamo ai player che amano giocare con strategia.

4. Brawlhalla

Brawlhalla è un titolo di combattimento con oltre 40 milioni di utenti, che supporta fino a 8 giocatori in una singola partita con funzione cross-play. La possibilità che ogni giocatore possiede è quella di scegliere il proprio personaggio e giocare o 1 contro tutti (solo 1 vincitore) oppure a squadre (premiata la squadra vincitrice) organizzandosi con i propri amici.

La personalizzazione del personaggio è buona e per avere armi più potenti occorre giocarci tanto al fine di portare a casa vittorie importanti. Sono presenti varie modalità di gioco come Brawlball, Bombsketball, Cattura la bandiera, Kung-Fut, che permettono al gioco di essere accattivante e divertente.

Anche Brawhalla è gratuito sul Play Store ed è assolutamente da provare.

5. Super Glitch Dash

Arriviamo all’ultimo gioco di questa puntata e si tratta di Super Glitch Dash, un gioco d’azione che consiste in una corsa in stile Geometry Dash con la differenza che siamo noi in prima persona ad affrontare gli ostacoli che ci pone il percorso. Ogni livello è composto da un panorama bello, curato che permette la completa immersione durante la corsa. Serve concentrazione per giocare al meglio e poter raggiungere il traguardo dei percorsi che diventano sempre più complessi e difficili da affrontare mano a mano che si prosegue.

L’interfaccia è semplice e intuitiva, non sono presenti particolari complicazioni e tutto si svolge con rapidità. La grafica è ben realizzata anche se in alcuni casi (soprattutto percorsi complessi) si possono trovare dei lag fastidiosi ma risolvibili tramite aggiornamenti software.

Il gioco è gratuito di base, scaricabile dal Play Store e volendo con l’abbonamento a Google Play Pass è possibile sbloccare la versione premium con tutti i livelli e modalità di gioco a disposizione (senza abbonamento il costo è 5,49€) eliminando definitivamente le pubblicità.