Questi ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati per Huawei che, a seguito della Huawei Developer Conference 2020, continua a far parlare di sé per alcune novità legate ad HarmonyOS e alla nuova generazione di smartphone di fascia alta. Come sappiamo il futuro del colosso cinese ruota parecchio attorno a HarmonyOS, il sistema operativo proprietario pensato per fungere da cuore pulsante per una moltitudine di dispositivi.

Spunta un particolare logo HarmonyOS

In queste ore un utente ha condiviso su Weibo una immagine che farebbe riferimento al logo “Powered by HarmonyOS” che dovrebbe essere mostrato su tutti i dispositivi e i servizi su cui è effettivamente presente l’OS di Huawei. Dalla immagine è possibile notare una moltitudine di dispositivi a fare da contorno al logo di HarmonyOS, come smartphone, tablet, smartwatch, sistemi di realtà virtuale, cuffie, notebook, smart TV, notebook, smart speaker e tanti altri.

È molto probabile che il logo troverà posto non solo sulle confezioni dei dispositivi sopracitati, ma anche come immagine di boot di alcuni dispositivi.

Huawei Mate 40 non prima del 2021

Restando sempre in tema ma cambiando protagonista, Evan Blass pubblica su Twitter un rumor che potrebbe scontentare i tanti utenti in trepida attesa della presentazione della gamma Huawei Mate 40. Secondo il famoso leaker, infatti, pare che Huawei starebbe valutando la possibilità di rimandare il lancio della famosa generazione di smartphone al 2021.

Ad oggi gli ultimi rumor si muovono compatti su un lancio in Cina previsto per il mese di ottobre, ma le dichiarazioni di Blass potrebbero offrire una visione completamente diversa dei piani di lancio dei top di gamma.