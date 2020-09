Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che si lamentano per un problema che interessa diversi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL.

Stando alle testimonianze, infatti, alcuni dei modelli di questi due smartphone del colosso di Mountain View presentano un problema di rigonfiamento della batteria, tanto che quest’ultima esercita una spinta tale sulla cover posteriore da riuscire a farla sollevare.

Si gonfia la batteria di alcuni Google Pixel 3

Sempre sulla base delle segnalazioni, pare che i telefoni che presentano tale problema non siano stati “vittime” di cadute o altri incidenti simili e molti utenti, usando una cover protettiva, sembra non si fossero accorti della sua esistenza fino a quando non hanno effettuato una verifica rimuovendo la custodia. Altri si sono accorti del problema, invece, quando la ricarica wireless ha smesso di funzionare.

Al momento non vi sono certezze sulla causa del problema ma qualcuno ipotizza che l’uso di un Pixel Stand o di un altro caricabatterie wireless lo stia accelerando, in quanto potrebbe provocare un surriscaldamento della batteria.

Pare che Google, in attesa di una dichiarazione ufficiale sul problema, stia sostituendo i device danneggiati.