Durante la Huawei Developer Conference 2020, Huawei ha presentato EMUI 11, la nuova versione dell’interfaccia che utilizzeranno gli smartphone e i tablet dell’azienda cinese. Scopriamo insieme quali sono i primi dispositivi Huawei a ricevere la EMUI 11 in beta, che parte dalla Cina ed è inizialmente basata su Android 10.

Come abbiamo visto la EMUI 11 porta tante novità a bordo degli smartphone e dei tablet Huawei, ma siamo certi che vi stiate già chiedendo quali sono i primi dispositivi a ricevere la prima versione beta a partire proprio da oggi, 10 settembre 2020. La lista è stata diffusa da Dr. Wang Chenglu, President of Huawei Consumer BG Software Engineering Department e comprende 10 device:

Naturalmente si tratta solo del primo lotto di dispositivi che riceveranno la beta della EMUI 11 a partire dalla Cina, e non mancheremo di tenervi aggiornati al riguardo, soprattutto sull’espansione a livello globale del programma di test. Le novità già incluse in questa prima versione (EMUI 11.0.0.115) includono Smart AOD (con il rinnovato Always On Display), Smart Multi Window, animazioni migliorate e più fluide, collaborazione multischermo, il rinnovato Notepad e i miglioramenti alla privacy.

Nuova interfaccia, nuova versione di Android, giusto? Questo è quanto ci si aspetterebbe, ma sembra che almeno nella prima fase beta EMUI 11 sarà ancora basata su Android 10. Google ha lanciato la versione stabile di Android 11 giusto ieri, ma non è ancora tempo di accoglierla sui dispositivi Huawei.

The EMUI 11 beta build that was pushed to my Huawei P40 Pro unit is NOT based on Android 11 but rather Android 10. If you think about Huawei's current circumstances, that makes sense (license cut off, source code only dropped the other day).

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 10, 2020