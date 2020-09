Una delle lamentele più frequenti di chi lavora da casa riguarda il fatto che la disponibilità e le responsabilità lavorative hanno iniziato a riversarsi pesantemente nei momenti che erano solitamente riservati alla vita personale.

Google si sta preparando a introdurre uno strumento di pianificazione dei profili lavorativi che sospenderebbe automaticamente le app dopo l’orario di lavoro, come notato da XDA navigando tra le stringhe del codice relativo all’ultima versione dell’app Benessere Digitale.

Le nuove stringhe suggeriscono che l’app consentirà presto agli utenti di schedulare l’attivazione e la disattivazione delle applicazioni per aiutarli a disconnettersi dal lavoro, ma non chiariscono esattamente in che modo, tuttavia Google potrebbe ispirarsi alla funzionalità analoga sviluppata da OnePlus che prevede la sospensione delle sole notifiche.

YouTube mette in risalto il pulsante di creazione

Google sta inoltre testando un nuovo design per la schermata home di YouTube per Android che colloca il pulsante di caricamento/trasmissione dei video al centro della barra di navigazione in basso.

Di conseguenza, l’icona delle notifiche è stata spostata nella barra in alto dove si trovava l’icona di creazione. Il pulsante delle iscrizioni si sposterà invece alla destra del nuovo pulsante di caricamento per gli utenti coinvolti nell’esperimento.

Attualmente il nuovo design è in fase di test per alcuni utenti Android, ma il team di YouTube afferma che valuterà la sua implementazione in modo più ampio se il feedback sarà positivo.