Aggiornamenti per OnePlus Nord, Realme X2, Samsung Galaxy Note 8 e non solo

Una settimana si è conclusa ieri all’insegna degli aggiornamenti software e un’altra comincia oggi nello stesso modo: ci sono nuovi update per un nutrito e variegato gruppetto di smartphone Android: il nuovo best buy OnePlus Nord, l’ottimo Realme X2, l’ex top di gamma Samsung Galaxy Note 8, l’economico Samsung Galaxy M21 e i vecchietti Samsung Galaxy A8 2018 e Samsung Galaxy A5 2017.

OnePlus Nord: le novità dell’aggiornamento alla OxygenOS 10.5.6

Entriamo nel merito degli aggiornamenti odierni e partiamo subito dallo smartphone più in vista del lotto: OnePlus Nord sta ricevendo la OxygenOS versione 10.5.6.

Per quanto riguarda le novità incluse, il registro delle modifiche è estremamente sintetico e fa riferimento ad alcuni fix relativi alla Fotocamera, al sistema e alla connettività Bluetooth. OnePlus sta quindi continuando nella sua opera di affinamento del comparto fotografico del suo ultimo nato.

Niente da segnalare invece sotto il profilo delle patch di sicurezza Android. Il pacchetto OTA in arrivo pesa soli 54 MB. Ecco il changelog completo della OxygenOS 10.5.6:

System Improved system stability

Camera Optimized image stabilization performance

Power Improved general power consumption

Bluetooth Improved Bluetooth connection stability



Realme X2: le novità dell’aggiornamento

Restiamo in casa BBK Electronics, ma passiamo a Realme. Il nuovo aggiornamento software in arrivo sul medio di gamma Realme X2 è piuttosto corposo: come potete vedere dagli screenshot riportati qui di seguito, pesa 615 MB e introduce la versione software RMX1993EX_11_C.07 .

Il registro delle modifiche fa riferimento alle patch di sicurezza del mese di agosto 2020 e alla risoluzione di bug di sistema, mentre alla base della Realme UI c’è Android 10.

Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy A8 2018, Samsung Galaxy A5 2017: le novità degli aggiornamenti

Come al solito, Samsung è grande protagonista in materia di aggiornamenti software e tra quelli di oggi piazza ben quattro modelli: Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy A8 2018, Samsung Galaxy A5 2017.

Procedendo con ordine, Samsung Galaxy Note 8 ha iniziato a ricevere un pacchetto OTA piuttosto corposo: 585 MB di aggiornamento portano in dote la versione N950FXXSSDSTG1 e contengono le patch di sicurezza (rectius Security Maintenance Release) di agosto 2020. Pur trattandosi di un update tutt’altro che piccolo, non vengono segnalate novità di carattere grafico o funzionale.

È comunque notevole che un modello risalente ormai a quattro generazioni fa e con più di tre primavere sulle spalle riceva ancora regolarmente gli aggiornamenti: Samsung Galaxy Note 8 è ancora presente sulla lista di modelli aggiornati con cadenza mensile, sebbene probabilmente uscirà da questo elenco per passare in quello degli update trimestrali tra settembre e ottobre per almeno un altro anno.

Passando a Samsung Galaxy A8 2018, in questo caso il pacchetto OTA è da 279,94 MB, la nuova versione del firmware è la A530FXXUECTH2 e sono presenti le patch di sicurezza di agosto 2020. Il registro delle modifiche fa anche riferimento a miglioramenti di stabilità per la Fotocamera, mentre i vetusti S Voice e MirrorLink escono di scena in favore di Bixby e Android Auto.

Alla lista dei device Samsung dotati delle ultime patch di sicurezza mensili si aggiunge anche il non più nuovissimo Samsung Galaxy A5 2017, che dallo scorso marzo è passato agli update trimestrali. Il pacchetto OTA in questo caso è da soli 40 MB, il nuovo firmware è in versione A520FXXSFCTG8, mentre la base rimane Android 8.0.0.

E per finire Samsung Galaxy M21: pur trattandosi di un modello più recente e pur ricevendo un file OTA da quasi 470 MB, il nuovo firmware M215FXXU2ATH4 non contiene le patch di sicurezza di agosto 2020. Al netto di ciò e in mancanza di maggiori dettagli da parte del produttore, si può presumere la presenza di un bel po’ di bugfix.

Come aggiornare OnePlus Nord, Realme X2, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy A8 2018, Samsung Galaxy A5 2017

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 8 e Realme X2 sono già disponibili anche in Italia, tutti gli altri sono comunque in roll out e nei prossimi giorni raggiungeranno tutti i modelli compatibili. Potete verificarne manualmente la presenza entrando nelle Impostazioni di sistema, nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Nel caso di OnePlus Nord, invece, ecco anche i link per aggiornare manualmente (se consapevoli di quello che fate):