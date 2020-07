Huawei Petal Search arriva sugli smartphone del produttore cinese e su AppGallery anche in Italia: si tratta di un nuovo strumento creato in collaborazione con i migliori motori di ricerca per offrire agli utenti un’esperienza di ricerca innovativa e diversificata. Scopriamone di più e come averlo.

Ecco Huawei Petal Search, per trovare tutto direttamente dalla home

Huawei annuncia oggi la disponibilità di Huawei Petal Search, un widget di ricerca che offre agli utenti possessori di smartphone e tablet della casa un nuovo accesso ad applicazioni, notizie, immagini e non solo. Tutto questo direttamente dalla schermata iniziale del dispositivo.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha dichiarato:

“In Huawei, ci impegniamo da sempre per fornire ai nostri consumatori tecnologie nuove e innovative. Ora, grazie a Huawei Petal Search, i nostri consumatori avranno un altro strumento per trovare, esplorare e scaricare facilmente le applicazioni di cui hanno bisogno sul loro dispositivo.”

Huawei Petal Search localizza e aggrega le informazioni, portando a risultati più rilevanti per ciascun utente e garantendo piena personalizzazione dell’esperienza. Il nuovo motore di ricerca mostra notizie, immagini, intrattenimento e applicazioni provenienti da più store, AppGallery compreso, specificandone per ciascuna la fonte.

Huawei Petal Search è stato creato in collaborazione con i leader mondiali dei motori di ricerca tra cui Qwant e Yandex e combina le migliori tecnologie di sicurezza combinate a protezione hardware-based e avanzati standard di privacy, in modo da garantire i più alti livelli di sicurezza per gli utenti. Il nuovo widget ha infatti ottenuto il certificato di conformità dell’Ente Europeo ePrivacy per l’elaborazione dei dati personali.

Disponibilità Huawei Petal Search

Huawei Petal Search verrà preinstallato su Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ e Huawei P40 Lite, ed è disponibile per il download da AppGallery per gli altri dispositivi della casa cinese: basta cercare “Petal Search” all’interno dell’app che ha preso il posto del Google Play Store. Lo state già utilizzando? Fateci sapere come vi state trovando.