Fastweb Mobile modifica i limiti di velocità in 4G: adesso fino a 1 Gbps

Fastweb, noto player nazionale di telefonia fissa e mobile che in campo mobile è un operatore virtuale (MVNO), ha modificato in data odierna le indicazioni relative alle velocità massime raggiungibili con le proprie offerte sotto copertura 4G. Tale modifica potrebbe costituire un ulteriore indicazione del completamento del passaggio su rete WINDTRE.

Fastweb: nuovi limiti di velocità per tutti

In particolare, Fastweb ha apportato un aggiornamento ai documenti relativi alla trasparenza tariffaria riportati sul proprio sito ufficiale con riferimento a tutte le offerte e le opzioni di rete mobile attualmente a listino.

La grande novità comune riguarda i nuovi limiti di velocità previsti per la navigazione in 4G con tutte le offerte Fastweb di rete mobile, che segnano un importante passo in avanti. Prima della modifica, gli stessi documenti sulla trasparenza tariffaria riportavano velocità massime di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. A partire da oggi, 7 settembre 2020, le nuove velocità massime indicate come raggiungibili dai clienti Fastweb sono di 1 Gbps in download e 75 Mbps in upload.

In accordo con tale modifica, l’operatore ha altresì aggiornato altre sezioni del sito ufficiale, come ad esempio la pagina relativa alla trasparenza tariffaria e quella relativa alla copertura di rete mobile: il limite precedentemente segnalato è stato sostituito da quello nuovo di 1 Gbps.

Completato il passaggio a WINDTRE?

Sebbene Fastweb non abbia fornito alcuna indicazione al riguardo, l’introduzione di questi nuovi limiti di velocità di navigazione potrebbe essere una conseguenza del completamento del passaggio dalla rete TIM a quella WINDTRE.

Proprio il nuovo dato sembra dirimente: mentre con il 4.5G di TIM la velocità massima attualmente raggiungibile è di 700 Mbps, i limiti di 1 Gbps in download e 75 Mbps in upload corrispondono esattamente a quelli indicati da WINDTRE.

In secondo luogo, è stato modificato il dato relativo alla copertura di rete mobile, cresciuto dal 90%, quello della rete TIM, al 99,7%.