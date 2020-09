Huawei AppGallery accoglie oggi una nuova importante applicazione bancaria: sullo store virtuale del produttore cinese è infatti disponibile l’app FINECO per tutti i dispositivi dotati di Huawei Mobile Services.

FINECO arriva su Huawei AppGallery

Huawei continua il suo impegno per portare su AppGallery le app più richieste e utilizzate introducendo sullo store l’app FINECO. Home banking, carte di pagamento, investimenti e trading professionale sono solo alcune delle principali funzioni messe a disposizione da FINECO, e ora gli utenti Huawei Mobile Services non ne sentiranno la mancanza. L’app consente di accedere tramite impronta digitale e avere subito tutto a disposizione: movimenti del conto, pagamenti di bollettini, F24, controllo del bilancio familiare e così via.

“L’arrivo di FINECO su Huawei AppGallery testimonia il lavoro quotidiano di Huawei con i player del mondo bancario, per garantire un’esperienza utente sempre più completa”, ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG, che ha poi aggiunto: “Questo ulteriore traguardo costituisce un importante valore aggiunto per tutti i nostri consumatori e per il nostro ecosistema di prodotti e servizi”.

Continua dunque a crescere Huawei AppGallery, che può ad oggi vantare più di 460 milioni di utenti attivi e 184 miliardi di app scaricate globalmente nel solo primo semestre 2020. Vi ricordiamo che si tratta del negozio virtuale dove possono scaricare le app i possessori di smartphone e tablet Huawei privi di servizi Google.

Il produttore cinese, con particolare riferimento alle preoccupazioni degli utenti per questo genere di app bancarie, ci tiene a precisare che tutte le applicazioni AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima della pubblicazione sulla piattaforma. Avete già provato a scaricare l’app FINECO da Huawei AppGallery?

