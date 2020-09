Estate calda, caldissima per Samsung che dopo aver annunciato la nuova serie di Phablet, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, a distanza di poche settimane ha alzato i veli dal nuovo pieghevole in grado di trasformarsi da smartphone a tablet: Samsung Galaxy Z Fold 2.

Se il primo modello, ormai lanciato oltre un anno fa, aveva dei connotati da prototipo, con un notch importante e una costruzione fallace tanto da costringere il produttore a ritirare le prime partite vendute, nulla si può dire su questa nuova generazione che va a correggere il tiro su tutti quei punti tanto criticati da consumatori e non. Il display esterno è ora più grande, molto più simile ad uno smartphone di questi tempi, i bordi dello schermo interno sono più risicati, sparisce il notch in favore di un semplice foro e tutto sembra essere stato realizzato ascoltando le critiche.

Video anteprima Samsung Galaxy Z Fold 2

Abbiamo provato il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 2 per qualche minuto così da potervi raccontare le nostre prime impressioni con un video dedicato.

Samsung Galaxy Z Fold 2: uno smartphone che diventa tablet, e viceversa

Da aperto non sarà grande quanto il Samsung Galaxy Tab S7+, che abbiamo recensito di recente, ma offre comunque un ampio display da 7,6 pollici di diagonale in formato 4:3 in grado di fornire un’esperienza d’uso da Tablet, potendo addirittura affiancare 3 applicazioni per utilizzarle contemporaneamente. Da chiuso invece sembra un comune smartphone, con un display da 6,23 pollici, lo stesso di un Samsung Galaxy S20 per citarne uno.

Le fotocamere posteriori poi possono essere utilizzare sia come fotocamere principali ma anche come fotocamere selfie, usando contemporaneamente lo schermo esterno per vedere un’anteprima dello scatto.

Ciò che salta subito all’occhio comunque sono: la qualità costruttiva con cui è stato realizzato, le rifiniture e la solidità che riesce a trasmettere, anche la cerniera che, novità, permette qualsiasi inclinazione possibile per, ad esempio, impiegarlo in un utilizzo da scrivania, semplicemente poggiato sul tavolo.

Samsung Galaxy Z Fold 2 è disponibile in pre-order, su Amazon già terminati, fino al 18 settembre 2020, data di effettiva disponibilità del prodotto. Prezzo? 2049 Euro. Potete ordinarlo sul Samsung Shop dove vi verrà anche offerta gratuitamente una garanzia premium per riparare lo schermo da danni accidentali.