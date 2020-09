Il mese di settembre segna la fine delle vacanze estive e il rientro a scuola e al lavoro e, tra le tante offerte che vi stiamo riportando giorno per giorno, si inserisce ora anche la nuova iniziativa promozionale targata Huawei: “Riparti con Huawei” parte oggi, 4 settembre, e proseguirà fino al 30 settembre e mette insieme numerose offerte sul Huawei Store e altre promozioni dei partner di AppGallery.

La nuova promozione è stata presentata con queste parole da Isabella Lazzini Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia:

«Siamo consapevoli di quanto la tecnologia faciliti la vita, ecco perché vogliamo offrire ai nostri utenti la possibilità di ripartire al meglio con l’ecosistema Huawei. Con una serie di promozioni su prodotti, come smartphone, tablet, PC, cuffie o wearable, ma anche offrendo un vantaggioso accesso a servizi, come Huawei Video, Huawei Music o Huawei Cloud e, naturalmente Huawei AppGallery, siamo in grado di predisporre per gli utenti Huawei una serie di promozioni esclusive e molteplici vantaggi per rendere il loro ritorno alla routine più smart e iperconnesso».