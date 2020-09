Redmi Note 9 è uno smartphone equilibrato e con una scheda tecnica molto interessante, ragione che lo ha reso molto popolare fra gli utenti alla ricerca di un device di fascia media con un buon rapporto qualità/prezzo. La qualità del terminale è rimarcata anche dall’attenzione della compagnia per quanto riguarda gli aggiornamenti software, di cui la MIUI 12 rappresenta l’ultima release disponibile.

Problemi al Wi-Fi e durante i giochi

Quest’ultima, almeno secondo varie informazioni presenti in rete, sembra essere la causa di alcuni problemi software per Redmi Note 9. Sono diversi gli utenti che lamentano bug per la gestione del Wi-Fi oppure freeze e crash improvvisi durante sessioni di gioco.

I gravi problemi che alcuni utenti stanno lamentando su Redmi Note 9 sono ben noti alla compagnia, almeno da quanto emerge da un commento rilasciato da un moderatore dell’azienda (fonte in calce alla news). Il moderatore sottolinea che “siamo a conoscenza dei problemi su Redmi Note 9 e sono stati comunicati. Considera che gli sviluppatori non visitano il forum, pertanto bisogna inviarli tramite l’applicazione Feedback. Ci sono milioni di utenti che inviano rapporti ogni giorno, perciò non è possibile per una manciata di sviluppatori di rispondere a tutti i commenti“.

È questa la fotocamera di Redmi Note 10?

Alcuni giorni fa emergevano alcune informazioni circa le specifiche di Redmi Note 10, ed in queste ore viene pubblicata una foto leak di quello che sembrerebbe essere il modulo fotografico posteriore del dispositivo.

L’immagine è estremamente mossa e sfocata, ma sono ben visibili tre sensori fotografici affiancati da un flash LED e da quella che sembrerebbe essere la dicitura che indica un sensore da 46 o 48 MP.