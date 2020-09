La One UI 2.5 rappresenta l’ultima versione della personalizzazione Android sviluppata da Samsung svelata per la prima volta durante il lancio della serie Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Flip 5G e Samsung Galaxy Tab S7.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10, S10e e S10+

In queste ore il colosso sud coreano ha iniziato il rollout della One UI 2.5 anche per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10+. Nello specifico i terminali vedono l’arrivo dei firmware G973FXXU8DTH7, G970FXXU8DTH7 e G975FXXU8DTH7 con tanto delle patch di sicurezze relative al mese di settembre.

La One UI 2.5 apre le porte a Wireless DeX, la feature che permette il mirroring della interfaccia di Samsung DeX su tutti i TV che dispongono del supporto Miracast.

Ci sono novità anche per quanto riguarda la componente fotografica con l’aggiunta della Pro Video Mode nell’applicazione Fotocamera di Samsung, la possibilità di condividere rapidamente le credenziali di accesso al Wi-Fi ad altri dispositivi Galaxy, ricercare video di YouTube direttamente tramite la tastiera Samsung, gli Sticker Bitmoji nella modalità AoD, l’invio automatico della localizzazione tramite messaggi SOS ogni 30′ per 24 ore e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, S10e e S10+

L’aggiornamento alla One UI 2.5 sugli ex top di gamma di Samsung è attualmente in fase di rollout a partire dalla Germania, ed è probabile che sbarcherà anche nel nostro Paese nei prossimi giorni. Se non volete attendere l’arrivo della notifica di disponibilità dell’update potete procedere alla ricerca manuale seguendo il percorso: