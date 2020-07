Non è stato necessario attendere il Galaxy Unpacked che si terrà tra un paio di settimane per vedere Samsung Galaxy Z Flip 5G. Il colosso sud coreano ha infatti annunciato il nuovo pieghevole senza eventi dedicati, con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale.

TM Roh, presidente e responsabile della divisione Mobile si Samsung Electronics, è entusiasta del nuovo prodotto che abbina un design rivoluzionario alla nuova tecnologia di rete:

“In Samsung continuiamo a mettere la potenza del 5G nelle mani di milioni di utenti. Dimostriamo continuamente il nostro impegno per rendere il 5G più accessibile a un maggior numero di persone. Siamo entusiasti di introdurre velocità e connettività di nuova generazione in Galaxy Z Flip, ampliando ulteriormente il nostro portfolio di dispositivi 5G e offrendo alle persone esperienze significative, per aiutarle a fare ancora di più.“

Scopriamo dunque cosa cambia rispetto al modello precedente, da cui comunque Samsung Galaxy Z Flip 5G riprende il design.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip 5G

Partiamo dunque dai due display, quello principale e quelli presente nella cover. Lo schermo interno, di tipo Dynamic AMOLED, ha una diagonale di 6,7 pollici con una risoluzione di 1080 x 2636 pixel, con una densità di 425 ppi. Al centro dello schermo, nella parte alta, è presente un foro per alloggiare la fotocamera frontale di cui parleremo a breve.

Lo schermo della cover è un pannello SuperAMOLED con una diagonale di 1,1 pollici con una risoluzione di 300 x 112 pixel. Sotto alla scocca troviamo una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 Plus, con CPU octa core a 3,1 GHz e GPU Adreno 650, affiancata da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La fotocamera frontale, inserita nello schermo, ha una risoluzione di 10 megapixel con apertura focale f/2.4. Nella parte posteriore invece trova posto un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con angolo di visione di 123 gradi che affianca il sensore principale da 12 megapixel (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom digitale 8x.

Ottima, ovviamente, la connettività, che include il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/LTE Cat.20, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, connettore USB Type-C e il supporto per una nanoSIM e per una eSIM.

La batteria ha una capacità di 3.300 mAh ed è divisa in due sezioni e può essere ricaricata rapidamente sia attraverso il connettore USB sia in modalità wireless.

Design di Samsung Galaxy Z Flip 5G

Rimane invariato il design rispetto al modello originale, così come gli ingombri, nonostante la presenza dell’elettronica aggiuntiva per il collegamento alle reti 5G. Le misure sono di 167,3 x 73,6 x 6,9-7,2 mm da aperto e 87,4 x 73,6 x 15,4-17,4 mm da chiuso, con due nuove colorazioni premium, Mystic Gray e Mystic Bronze, protezione in vetro con una speciale finitura che risulta morbida al tatto e non trattiene (o quasi) le impronte digitali.

Previous Next Fullscreen

Software di Samsung Galaxy Z Flip 5G

Forte dell’esperienza accumulata con Samsung Galaxy Z Flip la compagnia asiatica ha portato numerose novità nel nuovo modello, Su YouTube, ad esempio, è possibile guardare un video nella metà superiore e continuare a navigare tra i video, leggere i commenti o le descrizioni nella parte inferiore.

Anche la fotocamera si adatta allo schermo ed è possibile visualizzare l’anteprima in una delle due metà per offrire nuove possibilità di inquadratura. Anche il multitasking risulta più semplice con la barra multischermo e la funzione Unisci App, per condividere, ad esempio, una foto con gli amici tramite un messaggio.

Prezzo di Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile nelle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze solo in alcuni mercati a partire dal 7 agosto 2020. Il prezzo negli USA è fissato a 1.449 dollari, mentre al momento non ci sono dettagli per quanto riguarda il prezzo italiano.