A soli due giorni dall’ultima volta, torniamo a parlare di POCO X3: tra immagini render più o meno verosimili, prime specifiche tecniche e presunta data di lancio, il quadro di questo nuovo smartphone di fascia media comincia ad arricchirsi di parecchi particolari.

Se la volta precedente, grazie alle prime certificazioni scovate in Rete, vi avevamo parlato della probabile fotocamera principale e della super batteria (con annessa ricarica rapida) di POCO X3, stavolta le informazioni (e speculazioni annesse) arrivano in parte da fonti praticamente ufficiali, in parte da un leaker solitamente molto affidabile.

POCO X3: design e specifiche tecniche

Ad aprire le danze su Twitter è stato Angus Kai Ho NG, product marketing manager e portavoce di POCO Global. Il tweet in questione contiene quattro potenziali immagini render di POCO X3, con annessa sfida lanciata agli utenti ad indovinare quale sarà il design finale dello smartphone anche attraverso la proposizione di proprie soluzioni alternative.

L’utente che indovinerà o che si avvicinerà maggiormente, riceverà in regalo un POCO X3. Le immagini sono quelle che vedete qui sotto.

Nessuna delle quattro vi convince? Poco male, perché a portarci le prime immagini più verosimili di POCO X3 (le vedete a fine articolo), con annesse specifiche tecniche e possibile data di lancio, ci ha pensato il solito Ishan Agarwal, stavolta usando a sua volta come fonte MIUITurkiye.

Il noto leaker e la sua fonte confermano le caratteristiche già individuate qualche giorno fa, ovvero la fotocamera principale da 64 MP, la batteria da 5.160 mAh e la ricarica rapida a 33W, ma poi arricchiscono il quadro con tutte queste altre informazioni:

SoC Qualcomm Snapdragon 732 (che dovrebbe essere un upgrade dello Snapdragon 730G)

(che dovrebbe essere un upgrade dello Snapdragon 730G) Display LCD da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz e frequenza di campionamento di 240 Hz

e frequenza di campionamento di 240 Hz Quadrupla fotocamera posteriore

Fotocamera anteriore da 20 MP inserita in un foro nel display

Secondo il noto leaker, POCO X3 verrà presentato ufficialmente il prossimo 8 settembre 2020, insomma l’attesa sarebbe già agli sgoccioli.

In attesa di capire quali e quante di queste informazioni emerse siano corrette, fateci sapere nei commenti se state aspettando POCO X3 e buona fortuna se proverete a vincerne uno.