Guardando gli smartphone Android presenti sul mercato, anche i meno esperti notano certamente come frontalmente siano quasi tutti identici. Il modulo punch hole è da ormai qualche anno la soluzione scelta dalla maggior parte degli OEM per implementare la fotocamera selfie frontale, ma ASUS continua imperterrita a seguire una propria linea di stile. Può piacere o meno, ma va sottolineato come il colosso taiwanese non teme distinguersi dalla massa puntando su un modulo fotografico motorizzato.

Si parte da 699 euro per ASUS ZenFone 7

Durante la presentazione ufficiale di ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro abbiamo più volte sottolineato la particolarità di questo elemento – certamente non nuovo per i terminali ASUS di fascia alta -, e proprio in quella stessa occasione eravamo rimasti sospesi per quel che riguarda il prezzo di ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro in Italia.

In queste ore l’azienda ha finalmente svelato quando sarà necessario sborsare per mettere le mani sui nuovi smartphone Android di fascia alta. I prezzi di ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro per l’Italia partono da 699 euro per il primo e 799 euro per il secondo. La differenza di prezzo di appena 100 euro è quanto bisogna pagare per la presenza di Qualcomm Snapdragon 865+ e il doppio della memoria interna.

Nel mentre ASUS ha avviato l’aggiornamento del firmware WW_user_29.12.18.10_20200829 con alcune novità per quanto riguarda le seguenti aree del sistema operativo:

miglioramento delle prestazioni del sistema di touch;

correzione del bug che causava riavvii randomici;

correzione del bug relativo al flickering del display;

aggiunta di Goolge Lens in ASUS Camera;

maggiore qualità delle foto in notturna;

riduzione del rumore durante lo scatto;

possibilità di raggruppare le sveglie;

supporto alla funzionalità Wi-Fi Dual Band;

possibilità di mutare un’app specifica in presenza di suoni provenienti da più app.

Se siete interessati ai prodotti e non vedete l’ora di farli vostri vi basta cliccare i link sottostanti per acquistare gli smartphone tramite lo shop ufficiale dell’azienda.

Acquista ASUS ZenFone 7 | Acquista ASUS ZenFone 7 Pro