Oggi ASUS toglie i veli dalla sua settima serie di smartphone di punta presentando ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro. Due gioiellini simili per caratteristiche, identici per design, hanno tutte le carte in regola per rivaleggiare coi principali top di gamma della concorrenza, per via di una dotazione di livello, un’estetica accattivante e soluzioni ingegnose, la Flip Camera ad esempio.

Caratteristiche tecniche di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

Come anticipato, ASUS ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro sono due smartphone che, anche dal punto di vista tecnico, sono molto simili. Partiamo perciò proprio dalle differenze per chiarire subito cosa cambia.

In sintesi, la versione liscia ZenFone 7 perde la stabilizzazione ottica su due dei tre sensori fotografici (fotocamera principale e teleobiettivo), ha 128 GB di memoria interna anziché 256 GB (in ogni caso espandibile tramite schede microSD) e monta il Qualcomm Snapdragon 865 al posto del più recente Qualcomm Snapdragon 865+. Tutto qua.

Dunque, a parte questo, gli smartphone sono identici, e si presentano entrambi con un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ senza notch o fori di alcun tipo, che vanta caratteristiche come un refresh rate a 90 Hz, HDR10+, Delta E<1, supporto al 110% della gamma DCI-P3 e via dicendo.

La particolarità della nuova serie ASUS ZenFone 7 sta tuttavia nel comparto fotografico, implementato all’interno di un modulo rotante. Si chiama Flip Camera e permette di sfruttare tutti e tre i sensori montati: principale da 64 megapixel, grandangolare da 12 e teleobiettivo da 8, utilizzabili perciò anche per i selfie.

Per il resto, vale la pena sottolineare la presenza di un modem compatibile con le reti 5G, la batteria da ben 5.000 mAh e un comparto sensori e connettività completo, presa jack audio da 3,5 mm a parte. Comunque, ecco tutto.

Scheda tecnica

Schermo : AMOLED da 6,67 pollici prodotto da Samsung con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e protetto da Corning Gorilla Glass 6, fattore di forma 20:9, refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 200 Hz, HDR10+, Delta E<1, supporto al 110% della gamma DCI-P3, DC dimming, 700 nits di luminosità massima con picco a 1000 e un tempo di risposta pari a 1 ms;

: AMOLED da 6,67 pollici prodotto da Samsung con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e protetto da Corning Gorilla Glass 6, fattore di forma 20:9, refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 200 Hz, HDR10+, Delta E<1, supporto al 110% della gamma DCI-P3, DC dimming, 700 nits di luminosità massima con picco a 1000 e un tempo di risposta pari a 1 ms; Chipset : Qualcomm Snapdragon 865 per ZenFone 7; Qualcomm Snapdragon 865+ per ZenFone 7 Pro

: Qualcomm Snapdragon 865 per ZenFone 7; Qualcomm Snapdragon 865+ per ZenFone 7 Pro Memorie : 8 GB di RAM LPDDR5; 128 GB di spazio d’archiviazione per ZenFone 7, 256 GB per ZenFone 7 Pro, in entrambi i casi UFS 3.1;

: 8 GB di RAM LPDDR5; 128 GB di spazio d’archiviazione per ZenFone 7, 256 GB per ZenFone 7 Pro, in entrambi i casi UFS 3.1; Fotocamere : principale Sony IMX686 da 64 megapixel, apertura f/1.8, ampio 1/1.73″, pixel da 0,8 micron, tecnologia Quad Bayer, PDAF; grandangolare da 12 megapixel Sony IMX363 con Dual Pixel, apertura f/2.2 e angolo di visione di 113° con supporto a scatti Macro da 4 cm; teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x (digitale fino a 12x) e apertura f/2.8; stabilizzazione ottica del sensore principale e del teleobiettivo solo per ZenFone 7 Pro;

: Sony IMX686 da 64 megapixel, apertura f/1.8, ampio 1/1.73″, pixel da 0,8 micron, tecnologia Quad Bayer, PDAF; da 12 megapixel Sony IMX363 con Dual Pixel, apertura f/2.2 e angolo di visione di 113° con supporto a scatti Macro da 4 cm; da 8 megapixel con zoom ottico 3x (digitale fino a 12x) e apertura f/2.8; stabilizzazione ottica del sensore principale e del teleobiettivo solo per ZenFone 7 Pro; Lettore di impronte digitali posizionato sul pulsante d’accensione a lato;

Sensori e connettività : 5G, 4G/LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, dual SIM, Bluetooth 5.1 con Qualcomm aptX Adaptive, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, GNSS, tre microfoni, USB C;

: 5G, 4G/LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, dual SIM, Bluetooth 5.1 con Qualcomm aptX Adaptive, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, GNSS, tre microfoni, USB C; Batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 4.0;

da 5.000 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 4.0; Dimensioni e peso: 165,08 x 77,28 x 9,6 mm; 230 g.

Design e funzioni di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

Indistinguibili esteticamente, ASUS ZenFone 7 e 7 Pro rubano molto del design del modello che li ha preceduti. La realizzazione è impeccabile come al solito, con vetro e metallo per la cornice che la fanno da padrone. La superficie frontale è terreno esclusivo dell’ampio schermo da 6,67 pollici, privo di notch, fori o altre interruzioni, e abbracciato da cornici piuttosto sottili che ne esaltano la resa.

Dietro, escluso il logo della casa di Taipei piazzato su una scocca disponibile nelle colorazioni Pastel White o Aurora Black, non emerge altro. L’occhio va dritto a cogliere la Flip Camera, quel particolare modulo fotocamere che include i tre sensori e il flash LED. Come anticipato, si tratta di un elemento rotante che è possibile muovere a piacimento su varie angolazioni, modulo che in caso di cadute, è tuttavia protetto da un sensore specifico che lo ritrae in caso di caduta.

È questa una delle peculiarità che cattura maggiormente gli sguardi sui nuovi ASUS ZenFone 7, chicca sfruttata bene anche a livello software con varie funzioni dedicate integrate nell’interfaccia ZenUI 7. Pensiamo ad esempio a Ripresa Angolo Veloce,che adatta la Flip Camera in alcune posizioni personalizzabili coi tasti volume per ottenere il migliore angolo di scatto della situazione, oppure ad Auto Panorama e Motion Tracking 2.0, per tenere a fuoco il protagonista dell’inquadratura nei video.

ASUS non nasconde di avere a cuore proprio quest’ultimo aspetto, considerando le elevate capacità dichiarate per tali smartphone: registrazione video fino a 8K a 30 fps con EIS con la fotocamera principale, fino a 4K a 60 fps con EIS per la grandangolare, le funzioni per catturare l’audio da un’area specifica dell’inquadratura (Mic Focus), oltre al Wind Filter o a Hypersteady, tanto per citarne alcune.

Poco da pretendere anche dal punto di vista della personalizzazione, perché la ZenUI 7, basata su Android 10 in una versione pressoché stock, permette all’utente di modificare font, forma e colore delle icone, gestire le animazioni di sistema e scegliere se optare per il refresh rate a 90 o a 60 Hz, magari per contenere un pelo i consumi e migliorare l’autonomia.

Immagini di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

Prezzi e disponibilità di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro

ASUS non ha ancora annunciato la disponibilità e i prezzi per l’Italia di ZenFone 7 e ASUS ZenFone 7 Pro. In ogni caso, non appena ne sapremo di più, non mancheremo di indicarvi tutte le informazioni del caso e i relativi dettagli per acquistarli, aggiornando questo articolo e le annesse pagine prodotto.