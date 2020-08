I mesi antecedenti al lancio ufficiale di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G erano caratterizzati dalla grande attesa per l’arrivo di un terminale di fascia alta con sensore da 108 MP. Gli smartphone Samsung di fascia alta si sono sempre dimostrati dei veri e propri campioni per quanto riguarda la resa fotografica, motivo per cui le deludenti prestazioni del modulo autofocus di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G continuano ad essere visti come un vero “pugno in un occhio” da parte dei tanti utenti che hanno puntato a questo terminale per godere di un’esperienza premium sotto tutti i punti di vista.

Autofocus incerto e deludente

Nella nostra riprova di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dopo 6 mesi, abbiamo sottolineato come i ripetuti aggiornamenti software di Samsung siano riusciti a correggere la rapidità della mesa a fuoco durante la ripresa dei video, un tempo un vero incubo per via della facilità con cui era possibile perdere più volte il fuoco durante una ripresa video anche in condizioni di buona luminosità.

La tecnologia PDAF è stata da molti indicata come un vero e proprio passo indietro rispetto all’autofocus Dual Pixel, a tal punto che alcuni avanzano la richiesta di vedersi rimborsare il costo dello smartphone per acquistare un terminale più performante da questo punto di vista, come ad esempio Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

L’idea di fondo è che Samsung potrebbe non raggiungere mai un livello di perfezione software tale da non sollevare qualche dubbio sulla qualità fotografica di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, perciò sarebbe meglio metterci una pietra sopra e passare direttamente ad un nuovo device munito di una tecnologia di autofocus superiore.

Cosa ne pensate di questa critica? Secondo voi la qualità dell’autofocus di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è talmente carente da giustificare un rimborso? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.